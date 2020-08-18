快訊

挺勞工！基本工資明年照調漲 月薪24000元、時薪160元

長住美國少年無症狀十天突採檢 陳時中下令政風單位調查

523名陸生家長連署 呼籲蔡政府讓陸生返台就學

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
聯名人統計表。圖／陸生家長提供
聯名人統計表。圖／陸生家長提供

政府至今未開放陸生舊生返台就學，523名陸生家長18日發布公開連署信，向政府表達盡快讓陸生返台繼續學業。

一名游姓家長受訪時表示，政府在5日政策急轉彎後，陸生家長非常著急，認為教育與政治應無關，希望政府盡快讓小孩到台灣念書。另一名陳姓家長說，現在的狀況令陸生與陸生家長們手足無措，也擔心後續小孩承受心理壓力的問題。

以下是523位陸生家長連署信全文：

陸生家長致台灣教育部門之公開信

敬啟者：

久聞台灣人民友善、社會包容、人文多元，眾多高校理念先進、學養深厚、師資精良。雖兩岸關係時有波折，想教育當與政治無涉，我等遂坦坦然送子弟跨越海峽，望其學有所成。

然天有不測風雲，新冠疫情禍從天降，春節歸家省親之陸生延宕半載，無法返校。8月5日曾忽傳喜訊，開放所有境外生赴台復學；孰料當天傍晚風雲突變，稱因「兩岸考慮」，唯攔阻陸生於外。前期因疫情考量無法赴台尚能理解；現因兩岸關係，致使無辜陸生返校求學之願遙不可及，陸生及家長焦慮不已、寢食難安！

近期兩岸關係雖有波折，然莘莘學子在台求學，與政治無涉、與和平有利。以兩岸關係為由，阻陸生求學之路，則有違學子受教育之權利，有違崇尚法治、尊重契約之精神。故此，我等523位陸生家長聯名發表此公開信，望台灣教育部門盡職盡責，協調相關部門，促成學子早日赴台。此舉有助兩岸友善交流之途，有利學子孜孜求學之願，亦不負我等對台灣教育之期待。

此致

台灣教育部門

523位陸生家長（聯名清單僅送台灣教育部門，恕不公開）

陸生 教育部 疫情

延伸閱讀

523名陸生家長公開信 籲早日開放來台復學

動作頻頻！媒體人曝馬英九「下一步」：機率很大

隔絕陸生無法保障國安 大學師生籲拆除擋入境的牆

陸委會：希望陸生能在開學前及時返校上課

相關新聞

環球時報呼籲：台海各方都應恪守「不開第一槍」原則

中共解放軍東部戰區13日才宣布在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，弔詭的是，環球時報17日卻發表社評呼籲，在台海地區...

大陸涉台專家：不排除台海會發生軍事衝突

上海東亞研究所副所長王海良近日表示，當前台海局勢有走向危機的可能，不排除會發生軍事衝突，這主要取決於美國川普政府。

不准浪費！陸多地機關食堂推出新政 還設監督員

為響應餐飲不浪費行動，大陸各地密集公布了一批制止機關食堂餐飲浪費的實施細則。比如，山西省機關事務管理局近日推出新政，指出...

港立法會延任1年 民主派議員傾向留守戰線

香港泛民主派大多數立法會議員傾向支持留任過渡一年，但仍將繼續商討，盡量求同存異、尋求共識。

批黨「政治殭屍」 紅二代退休教授蔡霞遭開除黨籍

前中共中央黨校教授、紅二代蔡霞因發表「有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論」，17日被開除黨籍及取消其退休待遇後，蔡霞透過微信發表感想，直指「與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了」，並表示「公道自在人心」，必須為中國的政治轉型努力抗爭。

523名陸生家長連署 呼籲蔡政府讓陸生返台就學

政府至今未開放陸生舊生返台就學，523名陸生家長18日發布公開連署信，向政府表達盡快讓陸生返台繼續學業。

香港修訂高中教材 刪除公民抗命、特首普選等內容

據星島日報報導，香港高中核心科目之一的通識教育科，有出版社近日公告教材修訂後的勘誤表，在「今日香港」單元已將公民抗命、特...

林郁方看美中衝突：開戰可能低 但要防意外

國民黨智庫「國家政策研究基金會」昨舉行「美中衝突對台灣的機遇與挑戰」座談，國家安全組召集人林郁方表示，美、中透過軍演、軍...

曾任職陸黨政軍 港澳人士來台加強審查

陸委會昨表示，為防範中國大陸人民利用轉換為港澳居民身分來台定居，對台灣社會進行滲透、統戰、騷擾，甚或從事間諜行為等，未來...

陸5年內 恐現1.3億噸糧食缺口

中國社科院農村發展研究所昨發布「中國農村發展報告」指出，到「十四五」規劃（二○二一至二○二五年）末期，大陸可能出現一點三...

中美緊繃 今年北戴河會議「超長」

北京與美國原定十五日的第一階段貿易協議執行審查會議延期，路透等媒體指原因是中共高層正在北戴河休假，同時舉行非正式的「北戴...

台購美F-16戰機 陸外交部：美應認清其嚴重性

台灣購買美國F-16戰鬥機，大陸外交部17日回應，中方一貫堅決反對美國售台武器，敦促美方認清美對台售武的嚴重危害性，停止...

熱門新聞

林鄭月娥：被美國制裁後 「信用卡不能刷了」

大陸國企龍頭 中國鐵建集團董事長陳奮健墜樓死亡

大陸涉台專家：不排除台海會發生軍事衝突

專家：「永遠」失去台灣　是陸加強對港控制付出的代價

全球疫情緊…武漢泳池「下餃子」

武漢恢復正常生活 海灘水上樂園電音趴擠爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。