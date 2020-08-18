北戴河會議似結束 習近平仍神隱…「疑為最壞情況做準備」

北京與美國原定15日的第一階段貿易協議執行審查會議延期，路透等媒體指原因是中共高層正在北戴河休假，同時舉行非正式的「北戴河會議」，且今年會議時間「超長」。中共中央政治局常委李克強、王滬寧以及陳希等多名政治局委員，昨天齊在北京開會亮相，引發今年北戴河會議結束的聯想。不過，中共總書記習近平繼續神隱，沒有公開露面。

據明報報導，今年北京高層的北戴河休假特別長，習近平及其他中央政治局常委自8月1日隱身後，除了全國人大委員長栗戰書中間返京主持會議外，其他人到8月16日都未現身。

按慣例，中共高層每年7月底至8月初都會到北戴河休假，休假期間會舉行非正式的工作會議，就是所謂的「北戴河會議」。關於今年的北戴河會議，因中美關係緊繃等問題，引發不少揣測及傳聞。

據新華社報導，「中華全國青年聯合會」及「中華全國學生聯合會」昨在北京舉行第13屆委員會全體會議及第27次代表大會，習近平發信祝賀，由中共中央組織部長陳希當場宣讀；政治局常委排名第五的王滬寧是出席該會議的最高層級官員。

據中國政府網，李克強昨主持國務院常務會議，部署新增財政資金安排以及落實金融支持實體經濟措施，助力市場主體紓困發展等財經相關議題。

對美、對台問題 高層尋共識

另據中國時報特稿評論指出，今年北戴河會議在內部疫情、洪災引發的經濟下行壓力、糧食危機，外在還有中美「新冷戰」對抗下，堪稱是內外變數最多的一次會議，可以預見的是，無論是在中美關係抑或對台問題上，中共高層都在尋求進一步內部共識。

至於認為今年會議時程較長的解讀，該評論認為，除與討論「十四五」規畫有關外，在當前中美全面對抗的態勢下，中共高層也可能希望藉此尋求未來處理中美關係的共識，當然也不少相關涉台議題的討論。

評論稱，事實上，中國官方拋出的內需經濟雙循環論，很明顯是為應對國際市場封鎖，至於近日習近平高調厲行節約糧食，一定程度上是在保障糧食安全「未雨綢繆」；種種跡象都可以顯示出，在內外存在諸多不可控因素下，北京似乎正在為最壞的情況預作準備。

此外，中共內部未來人事布局也可能是今年會議重點。評論指，比如此前香港「明報」就多次點名現任副總理胡春華頻頻公開亮相，很可能躋身中共20大接班團隊，另外包括北京市委書記蔡奇、重慶市委書記陳敏爾未來動向也備受關注。