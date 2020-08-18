環球時報呼籲：台海各方都應恪守「不開第一槍」原則

中共解放軍東部戰區13日才宣布在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，弔詭的是，環球時報17日卻發表社評呼籲，在台海地區解放軍、美軍和台軍都應該恪守「不開第一槍」的原則，並通過官方渠道將這一態度彼此告知。

社評稱，這有助於幫助前沿部隊正確判斷對方的意圖，避免現地緊張，從而有效降低擦槍走火的風險。

文章表示，隨著中美戰略博弈升級，雙方軍隊都在中國近海增加了活動，相遇的幾率變多了，對對方意圖的解讀也更趨嚴峻。雙方都沒有現在進行一場戰爭的戰略意願，但也都在加緊開展應對局勢突然失控的準備。

環球時報指出，現在大概是1996年以來中國近海、尤其是台海發生擦槍走火風險最大的時期。一旦現在發生擦槍走火或出現2001年中美撞機那樣的極端事件，雙方控制事態、以和平方式解決危機的難度要比當年大得多。

因此，「不開第一槍」應成為中美台三方軍隊的共同準則。

社評表示，從中國大陸這一方來說，「不開第一槍」決非是膽怯、軟弱。「對軍隊來說，阻止戰爭和應戰同樣是神聖的使命，避免在政治上有可能產生破壞力的軍事摩擦發生，這從來都不是軍隊的恥辱。」

但環球時報也強調，如果民進黨當局硬闖「反分裂國家法」的紅線，如果台海出現了分裂國家的根本性事變，那麽中國大陸軍事力量一定會依法使用包括戰爭在內的一切手段加以制止，屆時解放軍不僅會打響反分裂戰爭，而且將粉碎「台獨」勢力，徹底解決台灣問題。

社評稱，大陸在不開第一槍的同時，「對台軍事壓力必須不斷增加砝碼，讓對方認識到情況的嚴重性」；「解放軍的演習完全應該隨著美台挑釁的加劇而進一步強化，我軍戰機也要隨著對方的愈發猖獗而更加接近台灣島，甚至出現在台灣上空」。

「要讓台灣越來越清楚，解放軍有充分能力和決心在必要時一舉粉碎『台獨』勢力，台方與美方勾結的越緊，動作的尺度越大，那種根本的危險就越迫近。」

文章最後表示，「中國大陸有和平的願望，也有通過戰爭方式維護國家統一的勇氣和力量。那麽到底要和平還是要戰爭，請民進黨當局選，請華盛頓選。」