大陸涉台專家：不排除台海會發生軍事衝突

上海東亞研究所副所長王海良近日表示，當前台海局勢有走向危機的可能，不排除會發生軍事衝突，這主要取決於美國川普政府。

王海良在接受中評社專訪時說，美國衛生部長阿查爾訪台充滿算計、份量重，是不可小覷的政治舉動。阿查爾訪台是美國對「一中原則」公然挑戰，是在兩岸關係切下一大塊「香腸」。

他認為，阿查爾訪台只是冰山一角，是新的開端。美國違反「一中原則」的舉動，會產生不良國際影響。第一，這會破壞國際公認的「一個中國原則」；第二，會給一些國際勢力有樣學樣、謀取好處的借口；第三，會促使一些國家在對台政策上行為分裂，給台獨開闢一定空間。

王海良說，早前傳聞台灣衛福部長陳時中不排除訪美，這在阿查爾訪台後，毫不令人驚訝。能夠預期阿查爾跳完了一曲，陳時中再來一曲，後面還會接著一曲、一曲地跳，高潮過後才會曲終人散。

對於高潮階段的主角會是誰？他說，「肯定大有看頭」。

針對解放軍東部戰區日前在台海進行軍演，王海良表示，共軍此次的台海實彈演練，是跨軍種的多兵種演練，且為首次在台灣海峽南北兩端同時進行實彈演習，形成兩面夾擊、「甕中捉鱉」，是對台獨敲響警鐘，也是以空前強烈的信號，正告美方事態嚴重。他認為，這比1996年台海危機還要嚴重。

王海良表示，大陸堅持「和平統一、一國兩制」基本方略沒有動搖，遏制台獨也未放鬆。只要和平統一的希望尚存，就要盡一切努力爭取和平統一前景，但絕不給台獨留下空間。

他說，美國總統川普可做政治動作，拉點選票，這並非什麼大事。大陸不關心美國誰勝選，但政治動作不能觸碰台灣問題的紅線，否則大陸會讓台灣政府「吃不完兜著走」。