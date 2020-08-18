繼林鄭之後 香港律政司長倫敦大學院士榮銜也將被奪
香港特首林鄭月娥宣布退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜後，英國保守黨人權委員會委員裴倫德預告，香港律政司司長鄭若驊會是「下一個人」，保守黨國會議員日前已去函英國倫敦大學要求褫奪其院士銜頭。
據星島日報報導，近一段時間，多名英國國會議員發動英國大學褫奪港府官員的銜頭。7月時，有英國保守黨國會議員寫信給倫敦大學，要求檢視鄭若驊的國王學院院士榮銜。
鄭若驊是國際仲裁專家，她於1981年取得英國倫敦大學國王學院理學士（土木工程）學位，1986年在倫敦大學取得法學士學位。報導稱，鄭若驊被列入美國制裁名單，可能將影響其日後的專業發展，如被褫奪英國倫敦大學國王學院院士銜，對其專業有極大影響。
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