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繼林鄭之後 香港律政司長倫敦大學院士榮銜也將被奪

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特區政府律政司長鄭若驊。中新社
香港特區政府律政司長鄭若驊。中新社

香港特首林鄭月娥宣布退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜後，英國保守黨人權委員會委員裴倫德預告，香港律政司司長鄭若驊會是「下一個人」，保守黨國會議員日前已去函英國倫敦大學要求褫奪其院士銜頭。

據星島日報報導，近一段時間，多名英國國會議員發動英國大學褫奪港府官員的銜頭。7月時，有英國保守黨國會議員寫信給倫敦大學，要求檢視鄭若驊的國王學院院士榮銜。

鄭若驊是國際仲裁專家，她於1981年取得英國倫敦大學國王學院理學士（土木工程）學位，1986年在倫敦大學取得法學士學位。報導稱，鄭若驊被列入美國制裁名單，可能將影響其日後的專業發展，如被褫奪英國倫敦大學國王學院院士銜，對其專業有極大影響。

英國 倫敦 院士

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