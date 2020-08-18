香港修訂高中教材 刪除公民抗命、特首普選等內容

據星島日報報導，香港高中核心科目之一的通識教育科，有出版社近日公告教材修訂後的勘誤表，在「今日香港」單元已將公民抗命、特首普選爭議等內容刪除，並修訂多幅諷刺港府的漫畫，「本土意識」與「民主派」字眼也被「本地意識」及「非建制派」取代。

報導稱，參與「自願送審」專業諮詢服務的七家出版社中，雅集出版社以「按教學需要」為由，刪除包括香港基本法23條立法爭議背景、涉及公民抗命的模擬資料回應題，以及討論香港是三權分立或行政主導的「升級知識」等內容。

香港教育圖書公司也刪去「三權分立」字眼，改為「三者發揮互相制衡的作用，防止權力過分集中」。

在社會政治參與、港人身分認同的部分，雅集將「本土意識」與「民主派」等字眼，改為「本地意識」與「非建制派」；在「新興政治組織」內容，刪去香港眾志與本土民主前線的名稱，同時將它們「透過社會運動，如示威、遊行，甚至更激烈的抗爭手法，以爭取社會公義」一句刪除。

星島日報指出，香港教育圖書公司也刻意淡化社運元素，包括刪去貼有「勿忘初衷」、「我要真普選」等便利貼的「連儂牆」相片；在講述中港矛盾時，將一幅描繪「光復運動」示威者，高呼反對「自由行亂港」的漫畫，改為書店員工為社區消費單一而大訴苦水。

該書講述「佔中」內容，以往稱政府不會因市民表達激進而妥協，違法行為不可能改變施政方針，修訂為政府會尊重市民遊行集會、表達意見的自由與權利，但不接受部分人士以暴力或違法方式爭取訴求。

香港一所中學副校長陳志華認為，近期香港政治氣氛較為敏感，相信書商為送審過關而主動刪改。但他稱，個別修訂「怪怪地」，例如把比喻傳媒受到暴力威脅的漫畫，改為基本法保障新聞自由，讓人不明所以。

香港教育局則回應稱，參與專業諮詢服務的出版社，已按當局提供意見，完成修訂工作，正陸續上載有關教科書的修訂內容。教育局將參考這次經驗，考慮加強該科的質素保證措施，包括課本送審的可行性。