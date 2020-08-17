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英國禁止訓練港警？ 香港警隊「主動暫緩派員」

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英國媒體《觀察家報》（The Observer）周六（8月15日）的消息，英國國防部下令禁止培訓香港警隊。報道稱，英國陸軍和皇家空軍此前一直為香港警隊、政府飛行服務以及香港海事青年團提供有限的指導項目，現以上項目因新冠疫情之故均已暫停。不過英國國防部發言人告訴《觀察家報》，雙方的契約會在疫情之後重新評估。

這名發言人還說，英國政府明確表示，將國安法強行作為香港基本法的附件違背了中英聯合聲明，直接威脅香港人的權利與自由 。

周日（8月16日）香港警方在回應此事時表示，「鑑於目前疫情於全球大流行，警方經評估染疫風險、行動人力資源承擔等因素，已主動決定暫緩派員到內地及海外接受訓練課程，以待日後再行檢視相關安排。」

據多家媒體一致報道，受到本次協議變更的首名香港警員該是當地葵青警區的指揮官謝振中。去年反修例運動期間，謝振中擔任警署公共關系科總警司，原本計劃今年9月前往英國皇家軍事學院受訓一年。

香港O1報道，港府每年約派200警員到海外深造，主要培訓地點為英國、美國以及中國內地。香港爆發反修條例以及港版《國安法》生效後，美國總統特朗普7月15日簽署《香港自治法案》以及行政命令，撤銷對香港的特殊待遇，其中包括下令美國國際執法學院（ILEAs）停止為香港警隊提供訓練。不過港警稱，自去年9月以來因國際形勢的變化，已沒有再派員參加美國該學院的培訓課程，今年內也不會做相關的安排。

香港警隊佐級協會主席林志偉對《環球日報》表示，香港警隊與英國的訓練課程大多數是在管理層面舉辦，除英國外，香港警隊也與澳大利亞、新加坡，法國等國家交流。他說，「整體而言，警隊在訓練方向方面可能需調整一下，但影響微乎其微。」

不過，香港媒體將英國的國防研究學院描繪為「素有『一哥搖籃』」之稱，即曾培養過多名香港警隊高層。據香港O1消息，現任警務處處長鄧炳強以及增偉雄、鄧竟成等多名前任警務處處長都曾在英國的這家學院接受訓練。

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