余文生首獲會見律師 妻子憂齒落手殘

中國維權律師余文生在被中國政府關押約1千日後，在8月14日首次見到由妻子許豔所聘請的代表律師盧思位，雙方會面超過3小時，但會面後也傳出余文生健康不佳的消息。

許豔在接受德國之聲訪問時表示，盧思位律師在與余文生會面過程中得知余文生目前除了牙齒不好外，右手也失去寫字的能力。根據許豔的說法，余文生是用左手於6月19日寫出上訴狀，許豔認為，這代表余文生右手受傷的情況很嚴重，而這個現象也已發生很長一段時間了。

許豔説：「余文生左邊牙齒無法嚼東西，右邊則是掉了一顆牙。此外，盧思位律師説他右手在會面過程中抖得非常厲害，而今年6月的上訴狀也是他以左手所寫的。在被中國當局逮捕關押前，余文生一直是用右手吃飯寫字，他的左手是不會寫字的。」

余文生自2018年1月發表了《修憲公民建議書》後，便被警方帶走。今年6月17日，在余文生被關押超過9百天後，余文生的妻子許豔接到徐州市檢察署的電話，告訴她余文生已被以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑4年，並褫奪公權3年。

艱困的關押情況

余文生在會面過程中還説，自己被關押期間與20多人同住一房，並長期處於飢餓狀態。此外，余文生還向盧思位律師表示，自己從2020年春節至今，一次都未曾領到許豔所存進去給他的錢。

許豔說：「我從春節至今，曾經多次透過郵寄的方式寄錢給他，但是都被退回。7月23日我到達現場存1千塊人民幣，但是余文生依然沒收到這筆錢。8月13日我再到徐州附近郵局寄了3千塊錢，但我也不知道他是否能收到。這個情況也讓我很擔憂，因為他跟律師説時常無法吃飽飯，如果看守所不讓他花錢的話，我想他的情況可能會更加不好。」

雖然余文生已於6月19日對一審的判決結果提出上訴，但許豔說，她認為要透過上訴來改變中國當局做出的判決，機會幾乎是零。許豔告訴德國之聲，她認為余文生目前的健康狀況已不適合被中國當局繼續關押，所以她已於8月16日向江蘇省高院遞交了取保候審的申請書，希望能爭取讓余文生返家治療右手傷勢。

許豔説：「他的右手受傷情況很嚴重，如果繼續關押，右手的殘疾可能會引發右胳膊殘疾，我認為這些可能性都是存在的。余文生身體情況已不適合關押，他應該立即被釋放。」

盡管代表律師成功在8月14日會見余文生，許豔與她的兒子仍未獲得探視余文生的機會，而在許豔眼中，中國政府這樣的做法已違反法律，也極不人道。她坦言，雖然認為中國政府讓她會見余文生的機會不高，她仍會持續嘗試爭取這些權利。她表示：「中國當局這麼長一段時間讓一個家庭與家屬連見面的機會都沒有，這對一個家庭的傷害是很大的。我一直要求依法能讓我跟孩子見到余文生，我會繼續爭取這些權利。」

德國之聲致電徐州市看守所試圖詢問余文生律師的情況，但看守所人員並未回覆德國之聲的提問。

【 本文章由德國之聲授權提供】