快訊

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

白俄羅斯天下圍城! 普丁「口頭支援」歐洲最後獨裁者

違限聚令 香港近10區議員遭票控

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電

多名民主派區議員昨於西營盤中山紀念公園體育館外抗議，包括八名區議員在內等十多人遭票控。

明報報導，新民主同盟的范國威、譚凱邦及多名區議員昨於中山紀念公園體育館外抗議。譚凱邦表示，政府在沒有公開招標下，指明中資公司檢測，擔心檢測樣本會給予未經香港正式註冊的內地化驗師，破壞香港的醫療專業及信譽。中西區區議員黃永志表示，政府無就設立臨時氣膜實驗室諮詢，不少居民並不知情或感擔憂。他們又憂慮，政府以防疫為名推出「健康碼」為社會監控工具，限制市民出行及自由。

區議員行動期間，警方向他們多次警告違反限聚令，現場一度拉起封鎖線，又發出限聚令告票。

據報導，政務司長張建宗昨於網誌表示，中央因應特區政府的要求提供協助，以提升香港病毒檢測能力。他說，內地核酸檢測支援隊已開展籌備工作，16個氣膜實驗室大致準備就緒，實驗室採取妥善的感染控制措施，絕不會影響附近民居和環境。張建宗呼籲市民踴躍參與「普及社區檢測計畫」，稱檢測樣本不會送出香港，完成檢測用途後便會銷。

香港

延伸閱讀

香港飛北京 17日起須出示無染疫證明

香港將展開社區普及檢測 16核酸檢測實驗室就緒

港版火神山？港府：北京將助港興建全新臨時醫院

林鄭月娥緊急向北京提出三項請求 協助抗疫

相關新聞

防陸民藉港澳身分來台 陸委會：跨部會加強審查

陸委會今發布新聞稿指出，為防止中國大陸人民藉港澳身分來台，未來將透過跨部會聯合審查，加強查核。

陸副外長：美應停止負面言行 推動中美關係回正軌

大陸外交部副部長鄭澤光日前與多名美國眾議員舉行視訊會議時，表示美國國會對美內政外交有重要影響，美方應停止負面言行，加強和...

陸駐美大使館發文：很遺憾看到駐休士頓領館同事離美

據大陸官媒海外網今天消息，當地時間16日，中國駐美國大使館官方帳號發布推文，提及對駐休士頓總領事館的中方人員離開美國感到...

中國稀土出口大砍近7成 疑報復美國新招

據日本共同社報導，中國稀土出口量從今年初開始明顯下降，7月與上年同期相比大減69.1%。與中國對立加深的美國，8成稀土依...

中共黨校開除退休教師蔡霞黨籍 稱言論有嚴重政治問題

據中共中央黨校（國家行政學院）官網發布，該校退休教師蔡霞，發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其...

不准浪費！陸多地機關食堂推出新政 還設監督員

為響應餐飲不浪費行動，大陸各地密集公布了一批制止機關食堂餐飲浪費的實施細則。比如，山西省機關事務管理局近日推出新政，指出...

違限聚令 香港近10區議員遭票控

多名民主派區議員昨於西營盤中山紀念公園體育館外抗議，包括八名區議員在內等十多人遭票控。

香港食肆晚市堂食研鬆綁 「每兩人」

食肆禁晚巿堂食的措施原訂明日屆滿，據了解，港府正檢視放寬晚巿禁堂食令的可行性，有建議容許食肆晚市恢復提供堂食，但每最多坐兩人。

川普要封殺阿里巴巴？中媒批路透假新聞

針對外媒報導美國總統川普考慮禁止中國科技巨擘阿里巴巴集團（Alibaba）消息，中國媒體駁斥，稱此「是一條徹頭徹尾的假新聞，是外媒在一廂情願『挑事』。」

曾任職大陸黨政軍港澳居民 來台也需跨部會聯審

陸委會表示，為防中國大陸人士利用轉換為港澳居民身分來台進行統戰，現職或曾任陸黨政軍職的港澳居民，申請來台居留、定居時須經...

港媒：本土派人物張崑陽已前往英國

據報導，繼前香港眾志創黨主席羅冠聰等人先後逃往海外尋求政治庇護後，被視為本土派的張崑陽也前往英國

陸異議人士：港版國安法會帶來寒蟬效應

有大陸異議人士多年來關注香港政治議題，因在網上聲援香港的民主運動，多次遭大陸部門約談和警告，出入境亦受限制，但表示仍會繼...

熱門新聞

林鄭月娥退回名譽院士 劍橋大學回應

外送員送餐聽到不明哭聲 循聲竟在垃圾袋內發現剛出生嬰兒

4號前腳剛走 中國官方：長江5號洪水將來臨

中國稀土出口大砍近7成 疑報復美國新招

不准浪費！陸多地機關食堂推出新政 還設監督員

人都去哪了？ 北京上海嚴控 陸人口湧「深廣杭」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。