違限聚令 香港近10區議員遭票控

多名民主派區議員昨於西營盤中山紀念公園體育館外抗議，包括八名區議員在內等十多人遭票控。

明報報導，新民主同盟的范國威、譚凱邦及多名區議員昨於中山紀念公園體育館外抗議。譚凱邦表示，政府在沒有公開招標下，指明中資公司檢測，擔心檢測樣本會給予未經香港正式註冊的內地化驗師，破壞香港的醫療專業及信譽。中西區區議員黃永志表示，政府無就設立臨時氣膜實驗室諮詢，不少居民並不知情或感擔憂。他們又憂慮，政府以防疫為名推出「健康碼」為社會監控工具，限制市民出行及自由。

區議員行動期間，警方向他們多次警告違反限聚令，現場一度拉起封鎖線，又發出限聚令告票。

據報導，政務司長張建宗昨於網誌表示，中央因應特區政府的要求提供協助，以提升香港病毒檢測能力。他說，內地核酸檢測支援隊已開展籌備工作，16個氣膜實驗室大致準備就緒，實驗室採取妥善的感染控制措施，絕不會影響附近民居和環境。張建宗呼籲市民踴躍參與「普及社區檢測計畫」，稱檢測樣本不會送出香港，完成檢測用途後便會銷。