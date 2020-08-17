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香港食肆晚市堂食研鬆綁 「每兩人」

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電

食肆禁晚巿堂食的措施原訂明日屆滿，據了解，港府正檢視放寬晚巿禁堂食令的可行性，有建議容許食肆晚市恢復提供堂食，但每最多坐兩人。

文匯報報導，飲食業界表示，願意加強防疫措施，包括限制每客最多可坐兩小時，減低聚集時間和風險，換取盡快放寬堂食禁令。不過，衛生防護中心認為，疫情仍然反覆，站在公共衛生的角度，所有防疫措施暫時不鬆綁是最「穩陣」。

據報導，立法會飲食界議員張宇人早前與政務司司長張建宗會晤，張宇人表明只要晚巿堂食令解禁，業界肯做多一步。他指出，食肆願限制食客逗留時間，減低傳播風險，「最大風險是聚在一起除口罩，食肆可以限制食客最多可以坐多久，最好就是兩個鐘頭。」他又指，「我不是恐嚇，如果你在這幾天，不放寬至開返二人一，會有骨牌效應，我可以說，沒有五千間（結業），都有三千間。」

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上，被問到何時可以放寬晚市堂食禁令。她表示，疫情仍然反覆，更出現個別群組爆發，但承認相關防疫措施未必要跟隨疫情的嚴重程度而調整，政府會再評估，並會參考不同專家的意見，「如果站在公共衛生的角度，希望所有措施都不要放鬆。」

報導稱，呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時疫情仍反覆，確診數字跌完又再升，現階段不是時候放寬相關防疫措施，「（放寬）間接鼓勵很多人仍在社區上活動，其實一定會減低整體社區的防控力量。」

他又指，疫情再壓低至單位數，才有條件討論放寬防疫措施，「疫情若出現反彈，令整個第三波更加拖延，而令到更多食肆的恢復時間遙遙無期，因快得慢。」

疫情 香港

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