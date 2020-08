川普要封殺阿里巴巴？中媒批路透假新聞

針對外媒報導美國總統川普考慮禁止中國科技巨擘阿里巴巴集團(Alibaba)消息,中國媒體駁斥,稱此「是一條徹頭徹尾的假新聞,是外媒在一廂情願『挑事』。」

中國經濟網指出,路透報導川普15日在白宮發布會上表示,他正在調研美國是否應該「封殺」阿里巴巴。然而,幾個小時後,路透修改了這條稿件。經查證,川普並未在發布會現場提及封殺阿里巴巴。

觀察者網則稱,當天在新聞發布會上,提問的是彭博社駐白宮記者,根據現場視頻,記者先是問川普:「你們對TikTok和微信採取了行動,你們還在考慮其他中國科技企業在美國的運營嗎?」

川普回答說:「最重要的是華為,對嗎?華為不在這兒了,對吧。」川普還補充提到歐洲國家和澳洲,說自己告訴其他國家,「你們可以用華為,沒關係的,但這樣的話美國就不跟你們分享情報了。」

記者又追問道:「你們還在考慮禁止其他具體的中國企業嗎?阿里巴巴?」川普回答說:「嗯,是的。我們正在考慮其他的,是的。」(Well,yeah,we`re looking at other things, yes,we are.)

中國經濟網稱,從現場視頻來看,川普似乎沒有聽到記者最後補充的「阿里巴巴?」,發布會繼續進行下去了。所謂「封殺」不但沒有得到證實,甚至不是個正式問題,「難怪路透這麼快就修改了稿件內容!」