川普要封殺阿里巴巴？中媒批路透假新聞

針對外媒報導美國總統川普考慮禁止中國科技巨擘阿里巴巴集團（Alibaba）消息，中國媒體駁斥，稱此「是一條徹頭徹尾的假新聞，是外媒在一廂情願『挑事』。」

中國經濟網指出，路透報導川普15日在白宮發布會上表示，他正在調研美國是否應該「封殺」阿里巴巴。然而，幾個小時後，路透修改了這條稿件。經查證，川普並未在發布會現場提及封殺阿里巴巴。

觀察者網則稱，當天在新聞發布會上，提問的是彭博社駐白宮記者，根據現場視頻，記者先是問川普：「你們對TikTok和微信採取了行動，你們還在考慮其他中國科技企業在美國的運營嗎？」

川普回答說：「最重要的是華為，對嗎？華為不在這兒了，對吧。」川普還補充提到歐洲國家和澳洲，說自己告訴其他國家，「你們可以用華為，沒關係的，但這樣的話美國就不跟你們分享情報了。」

記者又追問道：「你們還在考慮禁止其他具體的中國企業嗎？阿里巴巴？」川普回答說：「嗯，是的。我們正在考慮其他的，是的。」（Well，yeah，we`re looking at other things, yes，we are.）

中國經濟網稱，從現場視頻來看，川普似乎沒有聽到記者最後補充的「阿里巴巴？」，發布會繼續進行下去了。所謂「封殺」不但沒有得到證實，甚至不是個正式問題，「難怪路透這麼快就修改了稿件內容！」