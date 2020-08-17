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健康亮紅燈？日媒報導安倍晉三吐血 幕僚今回應

中國稀土出口大砍近7成 疑報復美國新招

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國的稀土礦山。（日經中文網）
中國的稀土礦山。（日經中文網）

據日本共同社報導，中國稀土出口量從今年初開始明顯下降，7月與上年同期相比大減69.1%。與中國對立加深的美國，8成稀土依賴中國，包括軍事在內的高科技產業也依賴中國產稀土。該媒體分析，中國稀土出口若停滯、又或中方以稀土供應報復美國，恐成美國與中國新一波衝突的導火線。

共同社引述中國海關總署稱，7月稀土出口量僅1620噸，上年同期為5243噸，跌幅達69％；其中，出口減少在4月以後變得明顯。據分析，這是由於新冠疫情全球蔓延導致外需下滑，國際物流也中斷。

另一方面，中國將稀土定位為「戰略資源」，4月決定設置研發新材料和應用技術的研究中心。這體現了中國不再推動稀土產業依賴出口，改為更多用於國內產業的政策轉變。

此外，圍繞美國政府向台灣出售地對空攔截導彈「愛國者3（PAC-3）」，中國政府表示將制裁製造商美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）。大陸環球時報稱，中方有可能限制向美國軍工企業供應稀土。

共同社指，美國正推進找尋確保稀土供應的管道，減少依靠中國，但據稱短期內很難實現。

中美曾計畫15日圍繞第一階段貿易協議，舉行中美高層級會晤，美國貿易代表賴海哲與中國副總理劉鶴擬出席，但協調遇阻。

共同社指，如果美方在中國大量購買美國產品方面感到不滿，並發展為新一輪對中制裁，那麼中國也可能啟動稀土出口限制。

據香港經濟日報報導，稀土被視為重要的戰略資源，對冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手機生產、電腦及互聯網設備和農業等行業很重要。科學家近年每6項發明中，就有1項與稀土有關。

資料顯示，中國的稀土蘊藏量佔全球37%，產量佔全球80%；中國也是美國最大稀土來源地，78%稀土皆由中國入口，次之愛沙尼亞比率僅6%，第三位的法國比率只有4%，顯示美國極度依賴從中國進口稀土。

稀土 疫情

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