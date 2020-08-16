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林鄭月娥主動退回名譽院士名銜 劍橋大學回應了

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林鄭月娥退回名譽院士 劍橋大學回應

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
去年香港反送中事件後，劍橋大學沃爾森學院以名譽院士名銜，要求香港特首林鄭月娥就人權、自由問題回應。臉書
去年香港反送中事件後，劍橋大學沃爾森學院以名譽院士名銜，要求香港特首林鄭月娥就人權、自由問題回應。臉書

去年香港反送中事件後，劍橋大學沃爾森學院以名譽院士名銜，要求香港特首林鄭月娥就人權、自由問題回應。而林鄭月娥15日在臉書上發文稱，她已主動退還沃爾森學院的名譽院士名銜。對此，該學院回應，不再評論。

環球網報導，沃爾森學院對此聲明，由於近期港版國安法實施後，學院提高對林鄭月娥承諾保障香港「人權與言論自由」關注後，她卻以主動退還榮譽院士名銜作為回應。聲明稱，原本打算在9月考慮是否褫奪她的名譽院士名銜，不過將不會再這樣做，也不會作出任何評論。

香港前特首梁振英則於15日深夜發文，力挺林鄭月娥的決定，林鄭月娥同意作為沃爾森學院的名譽院士，是劍橋大學的光榮。但英國人如果執意和香港一拍兩散，要承受巨大經濟和其他損失的將會是英國人。

南華早報報導，林鄭月娥回憶稱，2017年初當選特首後，劍橋大學沃爾森學院前院長邀請她成為該院的名譽院士，但去年反送中事件以來，現任院長承受來自部分英國政客、媒體及某些團體的壓力，來信告訴林鄭月娥有人要求學院取消她的名譽院士。

院士 林鄭月娥 香港特首

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