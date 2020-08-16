快訊

桃園21砲指部龍陵營區倉庫失火 消防隊救出3受困者

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

陸副外長：反對美汙名化中國 促對話重回正軌

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部副部長鄭澤光。（中國網）
大陸外交部副部長鄭澤光。（中國網）

中美關係趨於緊張，大陸外交部副部長鄭澤光日前強調，美方應停止負面言行，與中方共同推動兩國關係回到正確軌道，中方堅決反對美方對中國搞汙名。

鄭澤光13日與美國國會議員舉行視訊對話時表示，新冠肺炎疫情防控是緊迫挑戰，美方應立即停止對中國的誣衊抹黑，為雙方開展抗疫合作創造條件。中方堅決反對美方對中國搞汙名化、向中方甩鍋推責的無理做法。美方應立即糾正錯誤，為中美抗疫合作創造有利條件，推動疫情防控成為中美合作點而不是摩擦點。

他又指，美方單方面挑起事端，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的言行，嚴重毒化兩國關係氛圍，導致中美關係出現異常複雜嚴峻的局面，中國政府將繼續採取正當、必要行動。

鄭澤光強調，中國的內外政策和戰略意圖歷來公開透明，不容任何人蓄意歪曲抹黑。中國發展的根本目標不是為了取代誰，而是為了讓14億中國人民過上更加美好的生活，為地區和世界和平、穩定、發展和繁榮作出更大貢獻。中國沒有興趣也從未干涉美國內政。美國應尊重中方核心利益和重大關切，立即停止任何干涉中國內政的言行。中方敦促美方與中方相向而行，加強各層級接觸對話，推動中美關係重回正確軌道上。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

阿根廷疫情嚴峻 代表處贈2萬片口罩助抗疫

賀錦麗有中文名親中？環時：她參選中美關係恐火上加油

別以為賀錦麗有中文名親中 環時：中美關係恐火上加油

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

相關新聞

影／中美角力敏感時機 共軍駐港部隊南海展開軍演

正當中美在香港、經貿、台灣等議題上頻頻角力之際，中國大陸官媒央視今天發布，共軍駐港部隊南海展開軍演，時機敏感，格外引發關...

陸副外長：反對美汙名化中國 促對話重回正軌

中美關係趨於緊張，大陸外交部副部長鄭澤光日前強調，美方應停止負面言行，與中方共同推動兩國關係回到正確軌道，中方堅決反對美...

陸人大就立法會延任決定 港府：特事特辦處理特殊情況

港府律政司長鄭若驊表示，大陸全國人大常委會作出決定，第六屆立法會繼續履行職責不少於一年，直至第七屆立法會任期開始，是根據...

英媒：英國暫停為香港警方提供訓練工作

英國就香港等議題與中國關係緊張，當地媒體15日披露，英國政府已下令軍方暫停為香港警察等機構提供訓練工作。

延後美中貿易評估會議 中國大量購買美國原油

路透報導，原定今天舉行的中美第一階段貿易協議會談，因中國北戴河會議及需要購買更多美國產品的理由延後，同時，中國正大量增購...

海峽青年節 10萬人交流

2020海峽青年（福州）雲上峰會昨（15）日在福州海峽國際會展中心舉行（原為海峽青年節，簡稱海青節），兩岸共有10餘萬名...

林鄭月娥宣布 退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜

香港特區行政長官林鄭月娥15日晚間10時許於臉書發文宣布，繼早前她表示會主動註銷其美國簽證後，昨天她也已主動退回英國劍橋...

陸外長西藏調研 強調西藏安全穩定事關黨國發展大局

大陸國務委員兼外交部長王毅14日在西藏調研，王毅強調，西藏的安全穩定事關中共黨和國家發展大局。

港泛民議員遭跟蹤車輛碰撞 譴責警方縱放嫌犯

香港泛民派立法會議員許智峯昨晚攔下一輛跟蹤他的車輛，遭該車碰撞後報警，但港警到場後僅稱車內2人是記者，隨後就放行。許智峯...

香江風情／商界遭制裁 香港開始感受刺痛

美國等國家對香港官員和香港的制裁行動，看來過了某些個人「一笑置之」的階段，開始令香港感受刺痛。

敏感時機！美軍機迫近香港 駐港部隊發布飛彈演練警告

中美南海角力白熱化，美國軍機頻繁進出南海、更有美軍偵察機一度迫近廣東甚至香港，在此敏感時刻，解放軍駐港部隊防空營發布影片...

螞蟻集團接受科創板上市輔導 最快9月可上市

阿里巴巴旗下螞蟻集團金服，先前宣布在想港聯交所及上海科創板同步上市，大陸證監會浙江監管會14日宣布，螞蟻集團已接受上交所...

熱門新聞

菜刀、雞蛋都要AA制！「怨偶」 結婚57年 終於離婚了

林鄭月娥宣布 退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜

現場出現巨型蘑菇雲！山東倉庫爆炸致2死 疑電線起火釀禍

民主自由空間急劇收縮 香港人移民談何容易

湖北大爺大媽「拿命鍛鍊」？徒手攀漢江大橋外欄

四川、陝西洪災嚴重 啟動國家四級救災應急機制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。