陸副外長：反對美汙名化中國 促對話重回正軌

中美關係趨於緊張，大陸外交部副部長鄭澤光日前強調，美方應停止負面言行，與中方共同推動兩國關係回到正確軌道，中方堅決反對美方對中國搞汙名。

鄭澤光13日與美國國會議員舉行視訊對話時表示，新冠肺炎疫情防控是緊迫挑戰，美方應立即停止對中國的誣衊抹黑，為雙方開展抗疫合作創造條件。中方堅決反對美方對中國搞汙名化、向中方甩鍋推責的無理做法。美方應立即糾正錯誤，為中美抗疫合作創造有利條件，推動疫情防控成為中美合作點而不是摩擦點。

他又指，美方單方面挑起事端，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的言行，嚴重毒化兩國關係氛圍，導致中美關係出現異常複雜嚴峻的局面，中國政府將繼續採取正當、必要行動。

鄭澤光強調，中國的內外政策和戰略意圖歷來公開透明，不容任何人蓄意歪曲抹黑。中國發展的根本目標不是為了取代誰，而是為了讓14億中國人民過上更加美好的生活，為地區和世界和平、穩定、發展和繁榮作出更大貢獻。中國沒有興趣也從未干涉美國內政。美國應尊重中方核心利益和重大關切，立即停止任何干涉中國內政的言行。中方敦促美方與中方相向而行，加強各層級接觸對話，推動中美關係重回正確軌道上。