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陸人大就立法會延任決定 港府：特事特辦處理特殊情況

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港律政司司長鄭若驊。中通社
香港律政司司長鄭若驊。中通社

港府律政司長鄭若驊表示，大陸全國人大常委會作出決定，第六屆立法會繼續履行職責不少於一年，直至第七屆立法會任期開始，是根據大陸憲法和香港基本法，從憲制層面解決香港特區無法自行處理的問題，是以特事特辦的方式迅速處理特殊情況，以避免修改香港基本法，是在特殊情況提供具約束力的法律基礎，是正確和適當的做法。

據香港電台報導，鄭若驊反駁有說法指，相關決定突顯香港不再行使普通法及基本法，認為有關講法完全沒有事實或法律基礎。

鄭若驊在網誌解釋人大常委會決定的法律基礎。她表示，中國是一個單一體制的國家，根據憲制，權力來自大陸中央，當處理涉及國家憲制秩序的問題時，理應由全國人大按照大陸憲法規定處理。她認為人大常委會的決定，是為特區政府提供具彈性及堅實的法律基礎，又認為是切合中國的憲制秩序，並適用於香港特區，相關決定既符合「一國」也尊重「兩制」。

她又說，處理因延後選舉而引起立法機關的空缺，從來不屬於特區的自治或管轄範圍，無論是政府還是法院都無權處理，她認為今次的做法，對基本法所保留的普通法絲毫不受影響。

香港 人大常委會 立法會

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