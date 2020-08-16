影／中美角力敏感時機 共軍駐港部隊南海展開軍演

正當中美在香港、經貿、台灣等議題上頻頻角力之際，中國大陸官媒央視今天發布，共軍駐港部隊南海展開軍演，時機敏感，格外引發關注。

中美此前針對港版國安法掀起外交齟齬，相互祭出制裁。美國日前制裁香港特首林鄭月娥等十一名香港和大陸官員，大陸方面也隨即反制美方，十日宣布制裁十一名美方人士，包括五名聯邦參議員、一名眾議員，以及五名半官方非營利組織和人權機構負責人。

正值敏感時機，央視軍事今天又發布消息指，近日，駐香港部隊某艦艇大隊「惠州艦」在南海某海域展開多科目海上軍事訓練。

南海也是中美近期頻頻亮劍較勁的場域。

央視消息還提到，在接到「擊沉敵潛艇」指令後，艦艇迅速佔位、緊急備便，聲納班搜索目標……艦長一聲令下，「魚雷」迅猛入水，精準命中目標！