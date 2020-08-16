英媒：英國暫停為香港警方提供訓練工作
英國就香港等議題與中國關係緊張，當地媒體15日披露，英國政府已下令軍方暫停為香港警察等機構提供訓練工作。
據香港01報導，英國衛報（Guardian）旗下的觀察家報披露，英國陸軍及空軍為香港警察、政府飛行服務隊及海事青年團的訓練計劃已暫停。當局指有關決定是因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，英國國防部發言人指出，該計畫會在疫情過後重新審視。
該名發言人表示，英國政府明確指出，中國實施港版國安法違反中英聯合聲明，直接威脅港人權利和自由。而受到疫情限制影響，所有與香港相關人士的訓練已暫停，並會在解除抗疫限制後重新評估。
英國政府較早前亦因應港版國安法事件，中止向香港出口人群控制裝備。
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