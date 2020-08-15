林鄭月娥宣布 退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜

香港特區行政長官林鄭月娥15日晚間10時許於臉書發文宣布，繼早前她表示會主動註銷其美國簽證後，昨天她也已主動退回英國劍橋大學沃爾森學院（Wolfson College Cambridge）名譽院士（Honorary Fellow）名銜。

劍橋大學沃爾森學院7月初曾發表聲明，表示強烈支持保障學院所有成員的人權及言論自由，並關注香港近日實施港版國安法後所發生的事，正檢視林鄭月娥在學院的名譽院士資格。

在臉書的這篇貼文中，林鄭月娥說，她是在1980年代被當時港英政府保送到英國留學的學院前院長於2017年初她當選特首後，邀請其成為該院的名譽院士，他認為這將有助加强香港和劍橋大學及學院日後的合作，林鄭當時欣然接受。

林鄭月娥稱，但在去年香港反送中運動爆發後，現任院長承受了來自部分英國政客和媒體及某些團體的壓力，曾來信告訴她有人要求學院取消其名譽院士。

林鄭表示，她個人對這些虛名從不看重，但為了讓學院掌握香港的真相，去年底致函院長詳加解釋。但事件並未告一段落，上周院長又來信，説學院認為她偏離學術自由和言論表達自由的原則、處分批評政府的老師、阻止學生在學校唱歌和叫口號、執行有域外效力的國家安全法律等，現提供讓她答辯機會，否則就取回名譽院士名銜。

林鄭月娥指出，對於這些「莫須有」的指控，院長一方面說有足夠可靠的證據，但卻沒有提出任何佐證，反而承認他們是「聽到」(we hear）或「據報導」（it was reported）。

「對於這些無稽之談，我本想一笑置之，但為了維護特區政府和特首尊嚴，我昨天再次去信反駁，包括指出香港各大學享有的學術自由和院校自主、大量學生違法被捕、英國維護國家安全法律中有相同的域外效力條文等事實。」

林鄭月娥在臉書寫道，「我在結語中表示對於學院以毫無事實根據、道聽塗說的態度去誣蔑別人，感到十分失望，因此亦難以說服自己繼續與沃爾森學院有任何聯繫，所以一併把名譽院士名銜退回。」

文章最後，林鄭月娥說，「雖然發生了這件不愉快的事件，但劍橋大學仍然是不少學生嚮往的著名學府，而徐志摩先生筆下的康橋仍然為我和家人留下不少美好的回憶！」