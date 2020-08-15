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陸外長西藏調研 強調西藏安全穩定事關黨國發展大局
大陸國務委員兼外交部長王毅14日在西藏調研，王毅強調，西藏的安全穩定事關中共黨和國家發展大局。
據大陸外交部網站消息，王毅14日與西藏自治區黨委書記吳英傑，區黨委副書記、主席齊紮拉等人舉行座談。
王毅在當中介紹當前國際形勢和大陸外交工作主要情況。他強調，近年在以中共中央總書記習近平為核心的黨中央堅強領導下，西藏堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，經濟社會發展成就顯著，在穩邊固邊興邊、對外交往合作及參與「一帶一路」建設等方面取得了重要成效。
王毅表示，西藏的安全穩定事關黨和國家發展大局。「面對世界百年變局和新冠肺炎疫情帶來的複雜影響，外交戰線將與西藏自治區的同志們一道，認真貫徹落實新時代黨的治藏方略，樹牢『四個意識』，堅定『四個自信』，做到『兩個維護』，為確保國家安全和西藏長治久安做出共同努力，為支持西藏對外開放合作、推動西藏經濟社會發展作出應有貢獻。」
網站指出，在調研期間，王毅赴西藏邊境地區實地考察調研脫貧攻堅、邊境基礎設施和小康村建設等情況。
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