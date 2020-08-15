香江風情／商界遭制裁 香港開始感受刺痛

美國等國家對香港官員和香港的制裁行動，看來過了某些個人「一笑置之」的階段，開始令香港感受刺痛。

所謂「一笑置之」等豪邁感言，是一些個人被制裁者的政治表態，但傳說私下卻有接仔返鄉、變賣資產等行動。就算其後傳出陸資在港銀行，開始收縮被制裁官員的業務，就不再有表態了，再後來就火冒三丈。

這個星期，應該是制裁行動開始反應頻密、由私而公的階段。就在昨天，傳出大型科技公司Google證實，在中國實施港版國安法之後，將不會再直接應香港當局要求，提供用戶的數據。

按Google發表的聲明，說在港版國安法七月生效後，該公司從未向香港當局提供任何數據，此後亦不會再直接回應這類要求。美國以外的機構，可以透過外交程序，尋求以供刑事調查之用的數據資料。

而按華盛頓郵報的報導，Google是在星期四通知香港警方，指當局需要透過美國的《司法互助條約》提出任何數據請求，而且要由美國司法部處理，安排等同將香港當成中國內地來處理。

不只Google，Facebook及Twitter都在上月先後宣布，暫停處理香港政府對索取用戶數據的申請。香港這樣一個國際金融中心，對資訊科技的倚靠程度，不言而喻。

之前港官對制裁行動都輕描淡寫，現在制裁行動開始傷及香港整體，港官就開始暴跳如雷了，那是因為美國要求香港輸美產品，不能再用「香港製造」，要改為「中國製造」，香港主管官員連罵兩天。

以前都說香港輸美產品不多，所以不怕美國制裁，美國來真的，因何要大怒？原來這「香港製造」的品牌價值，跟「中國製造」品牌價值不可同日而語。有說「香港製造」是國際認可的品牌，亦是產品素質和信心的保證，所以這不是一點輸美產品的事，而是港官事前未醒覺的倒了香港金字招牌。如香港的「Ｑ嘜優質標誌計劃」，推行四十二年，推動了本地生產素質提升，也有了國際商譽，至少有澳門和大陸生產商都來申請認證，以之借船出海。

刺痛香港，痛到商界政黨自由黨主席鍾國斌說，制裁陸續還會來，「香港根本無能力招架」。時事評論員則說，香港就此與天堂兩隔。而港官暴怒出言，也鬧出戲外戲。黃之鋒和多位專欄作家，都出言指責港官違反港版國安法，犯下「分裂祖國」的實質言行。