香江風情／商界遭制裁 香港開始感受刺痛

聯合報 / 香港特派員李春
美傳出將要求香港製進口品，未來須貼上「中國製」標籤。 （路透）
美傳出將要求香港製進口品，未來須貼上「中國製」標籤。 （路透）

美國等國家對香港官員和香港的制裁行動，看來過了某些個人「一笑置之」的階段，開始令香港感受刺痛。

所謂「一笑置之」等豪邁感言，是一些個人被制裁者的政治表態，但傳說私下卻有接仔返鄉、變賣資產等行動。就算其後傳出陸資在港銀行，開始收縮被制裁官員的業務，就不再有表態了，再後來就火冒三丈。

這個星期，應該是制裁行動開始反應頻密、由私而公的階段。就在昨天，傳出大型科技公司Google證實，在中國實施港版國安法之後，將不會再直接應香港當局要求，提供用戶的數據。

按Google發表的聲明，說在港版國安法七月生效後，該公司從未向香港當局提供任何數據，此後亦不會再直接回應這類要求。美國以外的機構，可以透過外交程序，尋求以供刑事調查之用的數據資料。

而按華盛頓郵報的報導，Google是在星期四通知香港警方，指當局需要透過美國的《司法互助條約》提出任何數據請求，而且要由美國司法部處理，安排等同將香港當成中國內地來處理。

不只Google，Facebook及Twitter都在上月先後宣布，暫停處理香港政府對索取用戶數據的申請。香港這樣一個國際金融中心，對資訊科技的倚靠程度，不言而喻。

之前港官對制裁行動都輕描淡寫，現在制裁行動開始傷及香港整體，港官就開始暴跳如雷了，那是因為美國要求香港輸美產品，不能再用「香港製造」，要改為「中國製造」，香港主管官員連罵兩天。

以前都說香港輸美產品不多，所以不怕美國制裁，美國來真的，因何要大怒？原來這「香港製造」的品牌價值，跟「中國製造」品牌價值不可同日而語。有說「香港製造」是國際認可的品牌，亦是產品素質和信心的保證，所以這不是一點輸美產品的事，而是港官事前未醒覺的倒了香港金字招牌。如香港的「Ｑ嘜優質標誌計劃」，推行四十二年，推動了本地生產素質提升，也有了國際商譽，至少有澳門和大陸生產商都來申請認證，以之借船出海。

刺痛香港，痛到商界政黨自由黨主席鍾國斌說，制裁陸續還會來，「香港根本無能力招架」。時事評論員則說，香港就此與天堂兩隔。而港官暴怒出言，也鬧出戲外戲。黃之鋒和多位專欄作家，都出言指責港官違反港版國安法，犯下「分裂祖國」的實質言行。

香港 港版國安法 品牌

延伸閱讀

敏感時機！美軍機迫近香港 駐港部隊發布飛彈演練警告

7、8月香港資金大回流 資金回台申請估破2,100億元

香港今新增48例確診 本土46例

美媒：Google停止直接回應港府索取資料要求

相關新聞

敏感時機！美軍機迫近香港 駐港部隊發布飛彈演練警告

中美南海角力白熱化，美國軍機頻繁進出南海、更有美軍偵察機一度迫近廣東甚至香港，在此敏感時刻，解放軍駐港部隊防空營發布影片...

中美關係 陸：確保不失控脫軌

大陸外交部副部長樂玉成就中美關係發展指出，未來幾個月十分關鍵，中方要保持定力，不被各種極端勢力左右，確保中美關係「不失控...

香江風情／商界遭制裁 香港開始感受刺痛

美國等國家對香港官員和香港的制裁行動，看來過了某些個人「一笑置之」的階段，開始令香港感受刺痛。

陸警告民進黨：勿「亂港謀獨」

蔡英文總統昨發表「撐港」談話，大陸國台辦發言人馬曉光對此表示，「奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀...

美國駐北京使館 微博換官徽

美國駐北京大使館在微博、微信的官徽近日更換，原本「中國．北京」的字樣變成「北京」、去掉「中國」兩字，引發大陸網民熱議，甚...

螞蟻集團接受科創板上市輔導 最快9月可上市

阿里巴巴旗下螞蟻集團金服，先前宣布在想港聯交所及上海科創板同步上市，大陸證監會浙江監管會14日宣布，螞蟻集團已接受上交所...

陸外交部：軍演是針對當前台海形勢的必要行動

針對解放軍東部戰區宣布在台海進行軍事演習，大陸外交部發言人趙立堅表示，這是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必...

陸外交部回應共軍台海軍演 稱回擊台獨行為

針對中國人民解放軍東部戰區在台灣海峽與台灣南北兩端軍演，大陸外交部發言人趙立堅今日對此說，戰區部隊時刻保持高度戒備，採取...

美列孔子學院為外國使團 陸批妖魔化 保留進一步反應

美國國務院13日宣布，即日起將孔子學院指定為大陸駐外使團，大陸外交部發言人趙立堅14日表示，美方作法是妖魔化、汙名化中美...

浙江高考滿分作文爭議 閱卷組長丟差

浙江高考滿分作文「生活在樹上」在網路引發熱議，力排眾議給出滿分的浙江高考作文閱卷組長陳建新被質疑「教練兼裁判」，浙江省教育考試院13日發布通報稱，陳建新嚴重違反了評卷工作紀律，停止陳建新參加國家教育考試工作。而對網民反映的其個人其他相關問題，有關部門正在調查核實。

賀錦麗有中文名親中？環時：她參選中美關係恐火上加油

2020年美國大選牽動中美關係，美國總統川普大打中國牌之際，對手白登選擇加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作競選搭擋，賀錦麗成為首位參選美國副總統亞非裔女性，專有中文名字成為華人議論焦點。但環時引述專家表示，別以為賀錦麗有中文名就對中國好；賀錦麗向來批評中國，她參選恐為中美關係火上加油。

CNN：美封殺中企 阿里是下個目標

美國接連以國安為由封殺中國企業，繼華為、字節跳動TikTok、騰訊微信後，美媒CNN分析指出，作為全球最大的零售及互聯網集團之一的阿里巴巴，將可能成為美國的下一個目標。

熱門新聞

解放軍宣布台海軍演的同一天 雷根號航母駛離東海

環時總編威脅 要讓台灣被戰爭隨時爆發的氣氛籠罩

勝過18層地獄！重慶的地鐵深入地底31層

敏感時機！美軍機迫近香港 駐港部隊發布飛彈演練警告

陸外交部：軍演是針對當前台海形勢的必要行動

6歲童泳池溺水「長達三分鐘」 場內四名救生員皆無發現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。