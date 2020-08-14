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敏感時機！美軍機迫近香港 駐港部隊發布飛彈演練警告

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敏感時機！美軍機迫近香港 駐港部隊發布飛彈演練警告

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中美南海角力白熱化，有美軍偵察機一度迫近廣東甚至香港，解放軍駐港部隊防空營發布影片，展示防空飛彈及火炮演練。圖／取自香港經濟日報
中美南海角力白熱化，有美軍偵察機一度迫近廣東甚至香港，解放軍駐港部隊防空營發布影片，展示防空飛彈及火炮演練。圖／取自香港經濟日報

中美南海角力白熱化，美國軍機頻繁進出南海、更有美軍偵察機一度迫近廣東甚至香港，在此敏感時刻，解放軍駐港部隊防空營發布影片，展示防空飛彈及火炮演練，儘管部份片段並非在香港或周邊地區拍攝，但仍有警告美國的意味。

香港經濟日報報導，這段影片上載於解放軍駐港部隊官方微博，標註為「駐香港部隊的防空利劍」，片段末端打出「駐港部隊防空營」的名字。

全長48秒的影片，開頭幾個鏡頭可肯定拍攝於駐港部隊軍營、落馬州口岸，都是軍車調動等等；至於防空飛彈演練，則並非攝於香港，而是疑似在西北大漠拍攝。

片段展示了解放軍防空訓練成果，鏡頭包括速射炮密集發射，乃至防空飛彈發射演練。

短片隨後又回顧駐港部隊防空營2010年成立至今的演練，包括2012年9月火炮4次擊落靶機、2013年5月試射導彈兩發兩中，創造火炮擊中「低、慢、小」目標最遠距離；2015年6月部隊在強干擾環境下試射飛彈，擊中目標，及在去年增添裝備，填補對中高空、超機動目標的空白。

根據公開資料，駐港部隊的防空系統由紅旗-64飛彈發射車、紅旗-6A制導雷達車、和陸盾-2000近防炮等裝備組成，能形成18公里的防空圈。

其中，紅旗-64是一款中低空防空飛彈，整個系統能在9秒內向敵機作出攻擊，陸盾-2000配有一門7管30毫米的速射炮，每分鐘可發射4000發炮彈。

在短片最後，駐港部隊的防營展示他們的徵號，其中香港的英文是用「Hong Kong」，而不是用普通話拼音「xiang gang」。

駐港部隊公開這段影片，時機敏感，由於中美近期在南海角力升級，美國偵察機屢屢飛越南海空域，更多次迫近廣東、甚至香港。

專門追蹤飛機動向的Twitter帳戶「Aircraft Spots」3月18日指出，美國有多架軍機飛到南海，EP-3E偵察機還一度飛近香港。

香港 飛彈 南海

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