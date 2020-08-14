陸外交部：軍演是針對當前台海形勢的必要行動

針對解放軍東部戰區宣布在台海進行軍事演習，大陸外交部發言人趙立堅表示，這是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。他強調戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

趙立堅14日在例行記者會中表示，近日，中國人民解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

他指出，近來，「個別大國」在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

趙立堅說，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」