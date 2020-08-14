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陸外交部回應共軍台海軍演 稱回擊台獨行為

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自中新網
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自中新網

針對中國人民解放軍東部戰區在台灣海峽與台灣南北兩端軍演，大陸外交部發言人趙立堅今日對此說，戰區部隊時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造台獨分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權與領土完整。

今日大陸外交部例行記者會上，有日媒記者問及共軍近期在台海的軍演，從外交角度是釋放何種訊號？趙立堅的回應，與昨日中國人民解放軍東部戰區發言人張春暉所言一模一樣。

他說，「你應該已經注意到，東部戰區已經就此發佈了消息，我這裡可以再給你介紹一些有關的情況。」近日，中國人民解放軍東部戰區多軍種、多方向、成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

趙立堅說，近來個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

趙立堅說，戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造台獨分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

解放軍 台獨 台海

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