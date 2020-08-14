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美列孔子學院為外國使團 陸批妖魔化 保留進一步反應

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為2013年11月20日，孔子學院美國中心在華盛頓正式成立，時任大陸國務院副總理劉延東特地前往揭牌。這是孔子學院在海外建立的首個地區中心。中新社
圖為2013年11月20日，孔子學院美國中心在華盛頓正式成立，時任大陸國務院副總理劉延東特地前往揭牌。這是孔子學院在海外建立的首個地區中心。中新社

美國國務院13日宣布，即日起將孔子學院指定為大陸駐外使團，大陸外交部發言人趙立堅14日表示，美方作法是妖魔化、汙名化中美合作項目正常運作，大陸表示強烈不滿，堅決反對，並說大陸保留對此事作出進一步反應的權利。

美國國務院指出，孔子學院替北京實施全球宣傳，在美國校園、從幼稚園到中學教育，發揮惡意影響力，即日起將孔子學院指定為大陸駐外使團。

據環球網報導，趙立堅指出，孔子學院幫助各國人民學習中文、瞭解大陸、加強大陸與各國教育文化交流與合作的橋樑和紐帶。長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學本著相互尊重、友好協商、平等互利的原則，合作成立的。

趙立堅說，孔子學院運作管理公開透明，嚴格遵守當地法律，恪守大學各項規範，為促進中美人文交流作出了積極貢獻，受到所在大學和美國各界的普遍歡迎。

趙立堅表示，美國一些人出於意識形態偏見與一己之私利，對包括孔子學院在內的中美合作項目正常運作粗暴干擾、橫加阻撓，完全不可接受。

趙立堅表示，美國國務卿龐培歐在其聲明中大量引用毫無事實依據的報告和報導，無中生有、羅織罪名打壓孔子學院的用心可見一斑。

他強調，敦促美方摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將有關教育交流項目政治化，停止干擾中美間正常的人文交流，停止損害中美互信與合作。

孔子學院 國務院

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