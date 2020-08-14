浙江高考滿分作文爭議 閱卷組長丟差

浙江高考滿分作文「生活在樹上」在網路引發熱議，力排眾議給出滿分的浙江高考作文閱卷組長陳建新被質疑「教練兼裁判」，浙江省教育考試院13日發布通報稱，陳建新嚴重違反了評卷工作紀律，停止陳建新參加國家教育考試工作。而對網民反映的其個人其他相關問題，有關部門正在調查核實。

紅星新聞報導，浙江省教育考試院通報稱，經調查，今年語文評卷組高考作文的成績評定過程符合評卷工作規範。但作為語文評卷組作文組組長的陳建新老師在評卷結束後未經允許擅自洩露考生作文答卷及評卷細節，嚴重違反了評卷工作紀律。根據「國家教育考試違規處理辦法」第十三條第九款的規定，浙江省教育考試院經研究決定：停止陳建新老師參加國家教育考試工作（含高考評卷等）。對網民反映的其個人其他相關問題，有關部門正在調查核實。

澎湃新聞報導，陳建新曾表示，在自己幾十年高考作文閱卷生涯中，「生活在樹上」是一篇「極少能碰到的考場作文，文字老到，思維深刻，整個文字邏輯嚴謹，說理到位，沒有廢話。」在陳建新看來，與許多考生生硬引用不同，「生活在樹上」所有的引證，並非為充門面或填充字數。陳建新認為，這篇文章所獲得的分數「恰如其分」。

「生活在樹上」除因為大量引用冷門的名人名言和冷僻字詞，而引發輿論爭議外，陳建新與作者的關係、又是否利用職權開辦培訓班講座、賣書而引發更大爭議。

長江日報退休社評論員李未熟在其個人微信公眾號連發五篇推文，質疑陳建新是否利用職權謀取利益，並於8月7日正式向教育部和浙江省教育考試院發起了實名舉報。李未熟表示，如果陳建新在他的高考圈子裡打分，不讓社會知道，是他的權力，即使不對，也是程序正確。但在高考閱卷一結束，就給雜誌寫稿。「給雜誌營銷帶去炒作效應，則是我堅決反對的。」李未熟稱，自己主觀上對陳建新沒有任何惡意。