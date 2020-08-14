快訊

勞工注意！ 20日起不用自然人憑證也能查勞保了

浙江高考滿分作文爭議 閱卷組長丟差

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
浙江高考滿分作文「生活在樹上」在網路引發熱議，力排眾議給出滿分的浙江高考作文閱卷組長陳建新被質疑「教練兼裁判」。示意圖／ingimage
浙江高考滿分作文「生活在樹上」在網路引發熱議，力排眾議給出滿分的浙江高考作文閱卷組長陳建新被質疑「教練兼裁判」。示意圖／ingimage

浙江高考滿分作文「生活在樹上」在網路引發熱議，力排眾議給出滿分的浙江高考作文閱卷組長陳建新被質疑「教練兼裁判」，浙江省教育考試院13日發布通報稱，陳建新嚴重違反了評卷工作紀律，停止陳建新參加國家教育考試工作。而對網民反映的其個人其他相關問題，有關部門正在調查核實。

紅星新聞報導，浙江省教育考試院通報稱，經調查，今年語文評卷組高考作文的成績評定過程符合評卷工作規範。但作為語文評卷組作文組組長的陳建新老師在評卷結束後未經允許擅自洩露考生作文答卷及評卷細節，嚴重違反了評卷工作紀律。根據「國家教育考試違規處理辦法」第十三條第九款的規定，浙江省教育考試院經研究決定：停止陳建新老師參加國家教育考試工作（含高考評卷等）。對網民反映的其個人其他相關問題，有關部門正在調查核實。

澎湃新聞報導，陳建新曾表示，在自己幾十年高考作文閱卷生涯中，「生活在樹上」是一篇「極少能碰到的考場作文，文字老到，思維深刻，整個文字邏輯嚴謹，說理到位，沒有廢話。」在陳建新看來，與許多考生生硬引用不同，「生活在樹上」所有的引證，並非為充門面或填充字數。陳建新認為，這篇文章所獲得的分數「恰如其分」。

「生活在樹上」除因為大量引用冷門的名人名言和冷僻字詞，而引發輿論爭議外，陳建新與作者的關係、又是否利用職權開辦培訓班講座、賣書而引發更大爭議。

長江日報退休社評論員李未熟在其個人微信公眾號連發五篇推文，質疑陳建新是否利用職權謀取利益，並於8月7日正式向教育部和浙江省教育考試院發起了實名舉報。李未熟表示，如果陳建新在他的高考圈子裡打分，不讓社會知道，是他的權力，即使不對，也是程序正確。但在高考閱卷一結束，就給雜誌寫稿。「給雜誌營銷帶去炒作效應，則是我堅決反對的。」李未熟稱，自己主觀上對陳建新沒有任何惡意。

高考 考試院

延伸閱讀

專訪／描述父親作文全靠瞎掰 瑪麗生命中有「兩個媽」

考試院修正高普考15類科部分專業科目 111年實施

浙江高考滿分作文 網友嘆天書評價兩極

多采世界Fun手寫 竹警作文營融入桌遊快樂學習

相關新聞

印度媒體影片暗諷「習特勒」中嗆：不刪走著瞧

印度一媒體日前製作一段視頻，指中國國家主席習近平威脅世界和平的擴張行徑與希特勒「極為相似」，並以問號方式影射「習特勒（XI-TLER）」。該視頻製作者稱，視頻播出後，他接獲中國駐印大使館發言人嵇蓉的電話要求刪除，否則會有負面後果，但他拒絕刪除。

中美關係 陸：確保不失控脫軌

大陸外交部副部長樂玉成就中美關係發展指出，未來幾個月十分關鍵，中方要保持定力，不被各種極端勢力左右，確保中美關係「不失控...

陸警告民進黨：勿「亂港謀獨」

蔡英文總統昨發表「撐港」談話，大陸國台辦發言人馬曉光對此表示，「奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀...

美國駐北京使館 微博換官徽

美國駐北京大使館在微博、微信的官徽近日更換，原本「中國．北京」的字樣變成「北京」、去掉「中國」兩字，引發大陸網民熱議，甚...

賀錦麗有中文名親中？環時：她參選中美關係恐火上加油

2020年美國大選牽動中美關係，美國總統川普大打中國牌之際，對手白登選擇加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作競選搭擋，賀錦麗成為首位參選美國副總統亞非裔女性，專有中文名字成為華人議論焦點。但環時引述專家表示，別以為賀錦麗有中文名就對中國好；賀錦麗向來批評中國，她參選恐為中美關係火上加油。

CNN：美封殺中企 阿里是下個目標

美國接連以國安為由封殺中國企業，繼華為、字節跳動TikTok、騰訊微信後，美媒CNN分析指出，作為全球最大的零售及互聯網集團之一的阿里巴巴，將可能成為美國的下一個目標。

美列孔子學院為外國使團 陸批妖魔化 保留進一步反應

美國國務院13日宣布，即日起將孔子學院指定為大陸駐外使團，大陸外交部發言人趙立堅14日表示，美方作法是妖魔化、汙名化中美...

浙江高考滿分作文爭議 閱卷組長丟差

浙江高考滿分作文「生活在樹上」在網路引發熱議，力排眾議給出滿分的浙江高考作文閱卷組長陳建新被質疑「教練兼裁判」，浙江省教育考試院13日發布通報稱，陳建新嚴重違反了評卷工作紀律，停止陳建新參加國家教育考試工作。而對網民反映的其個人其他相關問題，有關部門正在調查核實。

憂美國制裁 港警資產大搬家、從外銀轉入中資銀行

據大陸《財新網》報導，中美關係持續緊張，美國日前宣布制裁11名中港官員，引發不少香港公職人員憂慮。香港警察儲蓄互助社近日...

習近平禁餐飲浪費 陸全國婦聯倡議發揮婦女的作用

在大陸國家主席習近平近日做出「制止餐飲浪費行為」的指示後，大陸全國婦聯向婦女發出倡議，聲稱要發揮婦女在家庭生活的重要作用...

疫情+洪災+中美不睦 習禁糧食浪費令3大原因

習近平日前稱對糧食安全要有危機意識的談話，使中國上下迅速掀起反餐飲浪費熱潮，不少民眾也紛紛探討中國的糧食供給究竟出了什麼問題？BBC分析，新型冠狀病毒疫情、南方洪災及中美關係惡化，是習近平要在此時提出反浪費警告的三大原因。

馬紹章：川普政府對中政策的「罰酒論」難以成功

前海基會副董事長兼發言人馬紹章今（14）日在遠見華人精英論壇撰文指出，川普政府的戰略思維是由「欺騙論」、「失敗論」與「罰...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。