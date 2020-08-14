賀錦麗有中文名親中？環時：她參選中美關係恐火上加油

2020年美國大選牽動中美關係，美國總統川普大打中國牌之際，對手白登選擇加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作競選搭擋，賀錦麗成為首位參選美國副總統亞非裔女性，專有中文名字成為華人議論焦點。但環時引述專家表示，別以為賀錦麗有中文名就對中國好；賀錦麗向來批評中國，她參選恐為中美關係火上加油。

中國國際問題研究所美國研究所助理研究員張騰軍，向英文版環球時報表示，川普支持率落後白登下，試圖以施壓中國來挽回劣勢，未來幾個月更可能變本加厲，而從賀錦麗過往對中國相關議題強硬態度看來，賀錦麗加入美國大選，可能只會令美國兩黨打中國牌的策略火上加油。

賀錦麗有非洲和印度血統，她的中文名字則是她多年前在舊金山市競選檢察長期間，華裔好友律師的父親為她而起；「賀錦麗」雖有「祝賀錦繡瑰麗」之意，惟環球時報稱，這不應解讀成她對中國有善意。

賀錦麗就新疆、香港等多個議題都對中國持批評態度，她去年曾批評中國新疆政策，並表示中國「不尊重香港人自治權利」，還指港府「對和平示威者使用過度武力」。

賀錦麗今年更與民主黨另一女性參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand），聯名敦促川普政府，就美聯社表示中國對新疆少數民族採取限制生育政策一事回應。