快訊

小琉球漁船封港抗議全被法辦 漁民怒：我們像暴民？

去年掌摑鄭麗君 鄭惠中再潑李登輝肖像紅漆氣球

賀錦麗有中文名親中？環時：她參選中美關係恐火上加油

世界日報 / 記者林宸誼／北京14日電
賀錦麗。 美聯社
賀錦麗。 美聯社

2020年美國大選牽動中美關係，美國總統川普大打中國牌之際，對手白登選擇加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作競選搭擋，賀錦麗成為首位參選美國副總統亞非裔女性，專有中文名字成為華人議論焦點。但環時引述專家表示，別以為賀錦麗有中文名就對中國好；賀錦麗向來批評中國，她參選恐為中美關係火上加油。

中國國際問題研究所美國研究所助理研究員張騰軍，向英文版環球時報表示，川普支持率落後白登下，試圖以施壓中國來挽回劣勢，未來幾個月更可能變本加厲，而從賀錦麗過往對中國相關議題強硬態度看來，賀錦麗加入美國大選，可能只會令美國兩黨打中國牌的策略火上加油。

賀錦麗有非洲和印度血統，她的中文名字則是她多年前在舊金山市競選檢察長期間，華裔好友律師的父親為她而起；「賀錦麗」雖有「祝賀錦繡瑰麗」之意，惟環球時報稱，這不應解讀成她對中國有善意。

賀錦麗就新疆、香港等多個議題都對中國持批評態度，她去年曾批評中國新疆政策，並表示中國「不尊重香港人自治權利」，還指港府「對和平示威者使用過度武力」。

賀錦麗今年更與民主黨另一女性參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand），聯名敦促川普政府，就美聯社表示中國對新疆少數民族採取限制生育政策一事回應。

賀錦麗 新疆 川普

延伸閱讀

沒資格選副總統？ 川普飆罵賀錦麗「瘋女人」

拜登、賀錦麗首同台 狠批川普防疫遜

嚴震生／女性獲投票權後 賀錦麗再創歷史

賀錦麗搭檔拜登 環時：中文名不代表對中國友善

相關新聞

中美關係 陸：確保不失控脫軌

大陸外交部副部長樂玉成就中美關係發展指出，未來幾個月十分關鍵，中方要保持定力，不被各種極端勢力左右，確保中美關係「不失控...

陸警告民進黨：勿「亂港謀獨」

蔡英文總統昨發表「撐港」談話，大陸國台辦發言人馬曉光對此表示，「奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀...

美國駐北京使館 微博換官徽

美國駐北京大使館在微博、微信的官徽近日更換，原本「中國．北京」的字樣變成「北京」、去掉「中國」兩字，引發大陸網民熱議，甚...

印度媒體影片暗諷「習特勒」中嗆：不刪走著瞧

印度一媒體日前製作一段視頻，指中國國家主席習近平威脅世界和平的擴張行徑與希特勒「極為相似」，並以問號方式影射「習特勒（XI-TLER）」。該視頻製作者稱，視頻播出後，他接獲中國駐印大使館發言人嵇蓉的電話要求刪除，否則會有負面後果，但他拒絕刪除。

疫情+洪災+中美不睦 習禁糧食浪費令3大原因

習近平日前稱對糧食安全要有危機意識的談話，使中國上下迅速掀起反餐飲浪費熱潮，不少民眾也紛紛探討中國的糧食供給究竟出了什麼問題？BBC分析，新型冠狀病毒疫情、南方洪災及中美關係惡化，是習近平要在此時提出反浪費警告的三大原因。

大胃王、吃播遭封殺！中國人大將立法禁止浪費食物

在中共中央總書記習近平總書記日前對制止餐飲浪費行為作出表態後，不僅網路上「大胃王」等吃播視頻遭全面封殺，大陸全國人大常委會法工委行政法室一級巡視員張桂龍也表示，法工委將會通過多種立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定，建立制止餐飲浪費行為的長效機制。

環時總編威脅 要讓台灣被戰爭隨時爆發的氣氛籠罩

針對解放軍東部戰區13日宣布在台灣海峽及南北兩端展開實戰化演練，環球時報總編輯胡錫進表示，這次演習就是向「台獨」發出的明...

賀錦麗有中文名親中？環時：她參選中美關係恐火上加油

2020年美國大選牽動中美關係，美國總統川普大打中國牌之際，對手白登選擇加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作競選搭擋，賀錦麗成為首位參選美國副總統亞非裔女性，專有中文名字成為華人議論焦點。但環時引述專家表示，別以為賀錦麗有中文名就對中國好；賀錦麗向來批評中國，她參選恐為中美關係火上加油。

CNN：美封殺中企 阿里是下個目標

美國接連以國安為由封殺中國企業，繼華為、字節跳動TikTok、騰訊微信後，美媒CNN分析指出，作為全球最大的零售及互聯網集團之一的阿里巴巴，將可能成為美國的下一個目標。

憂美國制裁 港警資產大搬家、從外銀轉入中資銀行

據大陸《財新網》報導，中美關係持續緊張，美國日前宣布制裁11名中港官員，引發不少香港公職人員憂慮。香港警察儲蓄互助社近日...

習近平禁餐飲浪費 陸全國婦聯倡議發揮婦女的作用

在大陸國家主席習近平近日做出「制止餐飲浪費行為」的指示後，大陸全國婦聯向婦女發出倡議，聲稱要發揮婦女在家庭生活的重要作用...

馬紹章：川普政府對中政策的「罰酒論」難以成功

前海基會副董事長兼發言人馬紹章今（14）日在遠見華人精英論壇撰文指出，川普政府的戰略思維是由「欺騙論」、「失敗論」與「罰...

熱門新聞

環時總編威脅 要讓台灣被戰爭隨時爆發的氣氛籠罩

大陸交通水平完勝台灣？ 網一語道破「讓你體會什麼叫狼性」

勝過18層地獄！重慶的地鐵深入地底31層

解放軍宣布台海軍演的同一天 雷根號航母駛離東海

習近平開口後 中共全國人大將立法禁止浪費食物

這是父女？ 兩人相差二十歲的凍齡爸爸和女兒合照像兄妹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。