印度媒體影片暗諷「習特勒」中嗆：不刪走著瞧

印度一媒體日前製作一段視頻，指中國國家主席習近平威脅世界和平的擴張行徑與希特勒「極為相似」，並以問號方式影射「習特勒（XI-TLER）」。該視頻製作者稱，視頻播出後，他接獲中國駐印大使館發言人嵇蓉的電話要求刪除，否則會有負面後果，但他拒絕刪除。

自由亞洲電台報導，這段約七分鐘長的英文視頻製作者是位於新德里的印度媒體Strategic News Global。視頻中稱，從崛起的道路，到權力的集中，再到對外的擴張政策等多個方面將習近平和希特勒做比較後發現，「他的行為與希特勒極為相似」。

來源：YouTube

視頻並指「那就是中國主席習近平，他所謂的『中國夢』和不受制約的權力，已經演化成威脅世界和平的擴張行徑。」視頻上傳的時間為中國人民解放軍建軍93周年的8月1日，到8月13日，視頻在YouTube上的點擊量超過35萬。

報導引述這家印度媒體的創辦人兼總編戈卡萊（Nitin Gokhale）說，這段視頻上傳後僅兩天，8月3日就接到了來自嵇蓉的電話，「她當時說，他們對視頻的內容感到很震驚，要求我們立即刪除視頻。」他並稱嵇蓉威脅說，如果不刪除視頻，將有負面後果。但這項說法未獲得嵇蓉的證實。

戈卡萊告訴嵇蓉，他們不可能刪除視頻，但可以接受來自中國大使館的質疑和反對信件，並將全文發表。戈卡萊說，他已經通知了印度政府和印度駐北京的大使館，有關北京駐印大使館對此事的態度。

報導引述戈卡萊說，過去五年，「我發現習近平和希特勒之間有很大的相似性，包括習近平利用全球舞台為自身謀利，他集中權力，他清洗異己，以及他擴張領土的行為等等。」但談到習近平是否會走上類似德國二戰時期那種擴張主義的道路時，他說，「我不確定，但的確有一些跡象，比如他在2017年對台灣的強硬表態，以及近年來向不丹、在印度邊境提出的領土要求等等。」

報導稱，印度媒體這則把習近平與希特勒做比較的視頻，在本就不平靜的中印關係間再次掀起波瀾。