憂美國制裁 港警資產大搬家、從外銀轉入中資銀行

據大陸《財新網》報導，中美關係持續緊張，美國日前宣布制裁11名中港官員，引發不少香港公職人員憂慮。香港警察儲蓄互助社近日就向會員發函表示，從今年5月底起，已陸續將絕大部分存放於外資銀行的資產和投資配置撤回或轉移至中資銀行，相關工作仍在進行中。

報導稱，截至今年6月底，香港警察儲蓄互助社共有4.51萬名社員，總資產高達港幣115.87億元（約新台幣440億元）。以社員規模和資產總量計算，香港警察儲蓄互助社為香港最大的儲蓄互助社。

儲蓄互助社是一種合作性質的金融組織。在香港，凡15名或以上人士，可自願組織成立儲蓄互助社。由於儲蓄互助社屬非營利機制，因此當經濟不佳時，其高存款利率和低貸款利率，深受社員歡迎。

香港警察儲蓄互助社1981年11月2日註冊成立，社員需為在職警務人員及在警隊服務的公務員。

香港警察儲蓄互助社近年還曾進行房地產投資，2016年就以港幣14.1億元從新加坡基金ARA資產管理處購入九龍貿易中心B座的五層辦公樓，美銀美林2013年起開始租用大部分樓面，2019年底簽約續租，月租金高達港幣343萬元。

報導稱，美國財政部8月7日宣布對多中港名官員和前官員實施制裁，包括香港警務處前處長盧偉聰及現任處長鄧炳強。美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）還曾於今年8月11日在社交媒體上向美國國務卿龐培歐建議，禁止香港警察儲蓄互助社作美元交易。

香港警察儲蓄互助社在近期的內部信中還提到，由於社會事件、新冠疫情、以及中美角力，相信今年下半年香港的整體經濟情況仍然極為波動，希望社員未雨綢繆，作出適當的財務安排。