馬紹章：川普政府對中政策的「罰酒論」難以成功

前海基會副董事長兼發言人馬紹章今（14）日在遠見華人精英論壇撰文指出，川普政府的戰略思維是由「欺騙論」、「失敗論」與「罰酒論」所構成。要了解川普的對中政策，就必須瞭解這三部組曲。

馬紹章分析，欺騙論是失敗論的藉口，失敗論則是罰酒論的前提。欺騙論隱含了兩個藉口，一個是中國的欺騙，另一個是美國的善良。一個善良的人碰到了騙子，豈有不失敗的道理，因此美國不能再像過去那樣善良，必須改弦更張，拿起棒子。換句話說，過去美國是對中國敬酒，但中國欺騙不吃，現在要改罰酒，強迫中國喝下去。

他指出，從川普上台後，先是一波接一波的貿易戰，接著針對中興、華為、TikTok、騰訊等企業，把留學生當間諜，在南海的軍事行動，強制關閉休斯頓總領事館等等，杯杯都是罰酒。

馬紹章認為，欺騙論不符事實，失敗論是霸權心態，罰酒論更是難以成功。

他強調，更重要的是，美國過去有不少企圖改變他國的紀錄，但多是失敗的例子，伊拉克及阿富汗即為顯例。

川普政府以失敗論為理由而採取罰酒論，只是一廂情願，難以成功。因為：一、單憑美國本身難以成功，因此美國必須形成一個具有更大壓迫力道的聯盟，可惜美國國務卿龐培歐提出的新民主聯盟，目前國際上似乎興趣缺缺。

更重要的是，川普政府赤裸裸地展現霸權心態，這些都看在國際社會眼中，川普政府本身早已失去了道德的號召力，又怎麼可能形成聯盟！

二、對手實力的強弱自會影響罰酒論的成功。如果對手實力不足，或內部有重大紛歧，罰酒論可能有效，但中國大陸顯然不是昔日吳下阿蒙，不僅內需市場大，也是一百多國的最大貿易國，美國的罰酒，中國顯然拒絕不喝。

三、罰酒往往損人不利己，美國也必須有長期忍受罰酒代價的能耐。換言之，這是一場持久戰，美國能耐得住嗎？

四、中國的角色已深深嵌入當前的國際體系中，而且有其獨立於美國之外的影響力，美國的罰酒力道已被這個情勢化解一部分。

五、美國的罰酒論說不定反而會加速中美實力的逆轉，一方面，中國已在盡全力彌補自己的短板，避免對美國的過度依賴，另一方面，罰酒論不僅無法造成中國內部的分裂，反讓中國更為團結以對抗美國。