解放軍宣布台海軍演的同一天 雷根號航母駛離東海

大陸《環球網》引述美國太平洋艦隊發布的消息指出，就在解放軍東部戰區13日宣布在台灣海峽及南北兩端展開實戰化演練的同一天，早前一直在東海徘徊的美國海軍雷根號航空母艦已經離開東海，航行至菲律賓海。

在美國衛生部長阿查爾訪台前，雷根號航母和美軍巡邏機曾在中國周邊密集展開行動。根據北京大學海洋研究所的「南海戰略態勢感知計劃」9日發布的訊息，雷根號航母與安提頓號巡洋艦8日現身東海。

同一天，美國海軍一架P-8A反潛巡邏機也現身台灣南部海域，向西北方向朝著中國大陸海岸飛行，一度飛行至距離大陸海岸67.19海里（約124.4公里）的位置後折返。

環球網指出，雷根號航母近期頻繁在東海活動。「南海戰略態勢感知」7月30日曾發布消息稱，7月28日，衛星在奄美群島西北方向的東海發現雷根號航母正向南航行。8月1日，雷根號曾在日本橫須賀港短暫停靠，8月2日又出港執行任務，隨後再次進入東海。

據「南海戰略態勢感知計劃」13日發布的消息，8月12日衛星圖像顯示，雷根號位於沖繩以南，正向西航行，即將進入東海。美國太平洋艦隊12日也發布消息稱，11日當天雷根號航母在東海開展了艦載機的相關飛行訓練。

環球網稱，當時正值阿查爾訪台，雷根號航母一直在台灣周邊機動遊弋，被認為意在威懾中國大陸。

阿查爾12日結束訪台行程搭乘專機離台，解放軍東部戰區隨即於13日宣布，「東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力」。

13日這天，美國太平洋艦隊也發布消息稱，雷根號航母已經駛離東海，航行至菲律賓海。

環球網稱，解放軍在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練充分說明，即便是美國航母在台灣周邊遊弋，也絲毫不影響東部戰區對台作戰的行動演練，「無論是誰膽敢觸碰侵犯中國領土的高壓線都會遭到打擊」。