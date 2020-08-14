疫情+洪災+中美不睦 習禁糧食浪費令3大原因

習近平日前稱對糧食安全要有危機意識的談話，使中國上下迅速掀起反餐飲浪費熱潮，不少民眾也紛紛探討中國的糧食供給究竟出了什麼問題？BBC分析，新型冠狀病毒疫情、南方洪災及中美關係惡化，是習近平要在此時提出反浪費警告的三大原因。

BBC報導，習近平最近就糧食安全提出的警告，使「糧荒」再次成為民眾關注的焦點。 習近平「再厚的家底也經不起揮霍」等談話才剛說完，中國官方媒體就點名批評走紅了好幾年的網絡大胃王吃播，各地餐飲協會也出台各種被稱為「光盤行動」的點餐節約倡議，成為民眾的熱議話題。

報導分析，中國的糧食安全究竟受到了哪些因素的影響，引起中國最高層如此重視？其一是「疫情因素」。報導稱，中國國家糧食和物資儲備局今年6月刊登在中共黨刊「求是」雜誌上的文章承認，新冠疫情對中國的糧食加工、物流中轉、終端配送等造成影響。同時，個別國家限制糧食出口等因素的影響下，給中國糧食安全「帶來多年未有的壓力和考驗」。

其二是「自然災害因素」。今年發生在中國南方的洪災對水稻產量的影響尚沒有官方數字，但普遍預計將會嚴重影響今年秋季的糧食產量。而中國的秋糧占全年產量的四分之三，其中包括大米和支撐肉類養殖的玉米和大豆。

其三是「美國因素」。美國與中國之間的關係急劇惡化，有關美國對中國可能進一步實施更多脫鉤政策，包括金融制裁的傳言甚囂塵上。為應對美國與中國經濟脫鉤的多項措施，中國提出了「內循環」的主張。有分析認為，中國高層對糧食安全的重視頗有1960年代與蘇聯關係交惡時「備戰備荒」、「深挖洞廣積糧」的意味。

中國學者胡星斗接受香港明報採訪時曾表示，受疫情、洪水及多地蝗災等影響，中國下半年糧食生產仍面臨不確定性。而習近平此時提出制止餐飲浪費，反映中國確實面臨糧食安全問題。

不過，中國官方有不同看法。中國國家防汛抗旱總指揮部祕書長周學文8月13日曾說，「今年的洪澇災害對中國糧食安全不會有影響」。自由亞洲電台引述中國社科院城市發展與環境研究中心前主任牛鳳瑞稱，疫情及水災對農業農村的生產影響應該不大，這是中國「居安思危的思維方式」，