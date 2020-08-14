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大胃王、吃播遭封殺！中國人大將立法禁止浪費食物

世界日報 / 記者林則宏／綜合報導
習近平開口後 中共全國人大將立法禁止浪費食物 新華社
習近平開口後 中共全國人大將立法禁止浪費食物 新華社

在中共中央總書記習近平總書記日前對制止餐飲浪費行為作出表態後，不僅網路上「大胃王」等吃播視頻遭全面封殺，大陸全國人大常委會法工委行政法室一級巡視員張桂龍也表示，法工委將會通過多種立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定，建立制止餐飲浪費行為的長效機制。

新華社11日報導，習近平近日對制止餐飲浪費行為作出重要指示。報導稱，習近平指出，「餐飲浪費現象，怵目驚心、令人痛心！」

習近平還說，「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」；「儘管我國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是給我們敲響了警鐘。」

習近平強調，要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。

在習近平發言後，各地隨即展開各種制止餐飲浪費的運動，包括：湖北武漢餐飲行業協會率先發出「N-1」點餐倡議，福州、哈爾濱等地隨後跟進。所謂「N-1」是指，按用餐人數減少1人點餐，例如有10個人用餐就只點9人份的菜，不夠再加點。

而在央視12日點名批評後，抖音、快手等熱門短視頻平台也全面刪除各種「大胃王」等吃播視頻，並封殺相關網紅的網路帳號。

中共中央紀委國家監委網站13日則發布張桂龍的專訪，張桂龍表示，習近平的重要指示表明了中共中央對制止餐飲浪費行為的高度重視和堅定決心，全國人大常委會領導高度重視，明確要求按照習近平的要求，抓緊研究提出立法工作方案，並決定成立工作專班開展相關工作。

張桂龍稱，全國人大常委會法工委正對國內外有關制止餐飲浪費行為相關立法、文件和政策措施進行梳理研究。他指出，中國現行法律中雖有一些關於制止浪費行為的原則規定和要求，但比較分散，系統性、針對性、集成性還不夠強。

張桂龍表示，下一步，法工委將會同有關方面積極就加強制止餐飲浪費行為立法問題認真研究、深入論證，通過多種立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定，在糧食安全保障法和其他相關法律制定修改中分別作出有針對性規定。

張桂龍說，「我們將在具體立法工作中，深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，在糧食生產、收購、儲存、運輸、加工、消費等各個環節強化管理，有效減少損失浪費；特別是在餐飲消費環節，積極倡導合理、健康的飲食文化，建立制止餐飲浪費行為長效機制。」

習近平 人大常委會

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