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中科院近日在東部海域試射「無限高」飛彈

環時總編威脅 要讓台灣被戰爭隨時爆發的氣氛籠罩

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為大陸新一代隱形戰鬥機殲-20去年10月進行雙機飛行展示，透過小角度上升轉彎、單機加力戰鬥轉彎、單機直線拉起斜翻滾等動作，展現戰機的性能和飛行員的技能。中新社
圖為大陸新一代隱形戰鬥機殲-20去年10月進行雙機飛行展示，透過小角度上升轉彎、單機加力戰鬥轉彎、單機直線拉起斜翻滾等動作，展現戰機的性能和飛行員的技能。中新社

針對解放軍東部戰區13日宣布在台灣海峽及南北兩端展開實戰化演練，環球時報總編輯胡錫進表示，這次演習就是向「台獨」發出的明確警告。他並威脅，這次演習顯示解放軍有能力以小時計拿下台灣。解放軍可以繼續施加的軍事壓力還有很多，包括彈道導彈試射飛越台灣上空，直至台灣被戰爭隨時可能爆發的危急氣氛完全籠罩。

在解放軍宣布台海演習的消息後，胡錫進13日晚間曾在個人微信帳號發表題為「沒錯，解放軍東部戰區演習展示了短時間內拿下台灣島的能力」的文章，但這篇文章隨後就刪除。

14日上午，胡錫進針對解放軍演習再度發表評論，標題改為「沒錯，東部戰區演習就是向『台獨』發出的明確警告」。

文章稱，解放軍過去經常在東海開展各種規模的演習，但這一次東部戰區把話說得如此明白，直接聯繫地區形勢，還點了「某大國」，極其罕見。而且這次演習覆蓋了台灣海峽和「南北兩端」，這樣的描述尤其是第一次。

胡錫進指出，美國衛生部長阿查爾剛訪問台灣，美軍邀台軍參加環太軍演，共同構成了美台升級彼此關係並進一步邁出更危險步子的趨勢。這是一種「切香腸」式破壞台海現狀的策略。

文章表示，解放軍東部戰區的演習是在向台美發出明確警告，宣示中國大陸決不坐視台美對「一個中國」原則進行挑釁和侵蝕的堅定意志。台美不要幻想可以順順當當提升官方關係，這個過程一定意味著他們難以承受的風險。

胡錫進還說，採取軍事行動是大陸震懾「台獨」的終極王牌。東部戰區的這次演練傳遞出明確無誤的信息：大陸對台軍事壓力會隨著美台勾結的增加而提升，只要台美承受得起台海軍事形勢的惡化，我們不懼因此而可能產生的「地動山搖」。

他表示，解放軍可以繼續施加的軍事壓力還有很多，包括軍機繞島飛行，過「海峽中線」，直至飛越台灣島上空，彈道導彈試射飛越台灣島上空，以及在台灣東部海域開展軍事演習等等，直到台灣被戰爭隨時可能爆發的危急氣氛完全籠罩。

胡錫進稱，要一個和平發展的台灣，還是要一個兩岸嚴重軍事對峙、直到最後戰爭只差一個火星子就可能點燃的台灣，這要由台當局做出選擇。

「過去是台海演習，今天是台海加南北兩端演習，明天台灣再往前走，就是海峽加兩端加台灣島東部的環島大演習，再接下來是解放軍戰機出現在台島上空的演習，局勢走到哪一步，球在台當局一邊。」

胡錫進表示，東部戰區的這次演習顯示，解放軍有能力從台海的各個方向發起總攻，這是短時間、以小時計拿下台灣島的戰略態勢。文章最後警告民進黨當局，「悠著點吧，別光惦記自己的政治野心，多想想老百姓的福祉吧。」

演習 解放軍 胡錫進

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