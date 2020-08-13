北京不滿蔡總統在美智庫演講 陸委會：中共無權置喙

蔡英文總統12日以錄播方式在美國智庫視訊會議上演講，引來北京不滿，大陸國台辦批評，民進黨政府甘當西方反華勢力棋子令人不齒，也反對建交國與台灣發展任何官方關係。陸委會今日再次表示，中共根本無權置喙，更不必無的放矢。

陸委會今日晚間表示，總統在美國智庫發表演說，闡述捍衛臺灣自由民主，並加強台美互動合作連結，這是主權國家擴大國際交流、堅定民主同盟的正常作為，也是台灣人民的心聲，專制極權的中共當局根本無權置喙、更不必無的放矢。

陸委會說，總統已再度強調兩岸「和平、對等、民主、對話」的互動原則、避免兩岸關係惡化，也呼籲對岸務實認清雙方差異，尊重台灣民主。我方認為，對岸應面對事實，儘早放棄對台威嚇打壓的不智舉措，理性承擔起相對的責任，方有助於兩岸長久和平。