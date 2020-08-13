美媒：中共權貴在港資產與香港的命運

《紐約時報》周四發布的一篇報導披露習近平丶栗戰書與汪洋等三名中國高官的家人與親戚，近年來在香港購買了總值超過5100萬美元的豪宅，其中以栗戰書的女兒栗潛心與其男伴所擁有的財產為最多。

《紐約時報》指出，根據香港商業登載資訊，中國國家主席習近平的姊姊齊橋橋便開始在香港購買房地產，而齊橋橋的女兒2009年以1930萬美元買下在香港淺水灣的一棟別墅，她在香港另外還有5間公寓。此外，香港商業登載的資訊也顯示，中國全國政協主席汪洋的女兒汪溪沙2010年也在香港買了一個價值200萬美元的住宅。

栗潛心在港「財力基礎深厚」

報導揭露，中國共產黨第三號領導人物栗戰書的長女栗潛心在香港的財產最多。她過去幾年在香港建立了一種橫跨金融菁英與中國政治世界的生活，而她的男伴丶新加坡商人蔡華波在香港也有深厚的財力基礎。

《紐約時報》調查發現，栗潛心是中國建設銀行子公司「建銀國際」的董事長，她2013年透過在香港注冊的公司「世喜控股公司」，以1500萬美元買下一棟在赤柱灘海濱的4層樓別墅。她的男伴蔡華波則是31歲便在香港擁有一匹賽馬，他曾在該匹馬於2017年贏得一項賽事後，拿一瓶葡萄酒公開拍照。

蔡華波於2017年開始展開幾項收購案，包含接手上市公司「太和控股」並任其董事長，利用該公司收購半島酒店大量股份以及一棟摩天大樓的79層。當香港《壹周刊》2017年中揭露蔡華波收購太和控股後以及與栗戰書可能存在的關系後，蔡華波在該年7月辭去董事長職務。不久後，栗戰書於2017年10月成為中國共產黨排名第3的常委，而蔡華波則是於2018年1月賣掉太和大部分股份。

不過直至目前為止，蔡華波與栗潛心仍是一家在香港注冊公司Chua & Li Membership的共同持有人。《紐約時報》的報導指出，栗潛心與其他中國共產黨高層的家人，跟香港社會以及香港的金融體系有著密不可分的關系，這些中共的權貴將自己的資金投入香港的房地產，藉此將「自己的命運與香港牢牢捆綁在一起」。

實際上，栗潛心的父親栗戰書是主導《港區國安法》快速通過的關鍵人物，《紐約時報》形容該法替中共壓制異見提供了一個強大的新武器，並藉此保護中共領導人的親屬。香港中文大學中國研究所的兼職教授林和立對該報表示：「如果香港突然失去其金融地位，那些在香港做出巨額投資的中國高官家人就不能把錢放在這裡了。」

彭定康：香港的成功源自於自由獨立的體制

香港末代總督彭定康 (Chris Patten) 在8月12日於華府智庫外交關系委員會 (Council on Foreign Relations）舉辦的一場研討會上表示，香港之所以會成功，是建立於獨立的立法機構丶法治丶自由市場和信息自由上，而中國卻充斥著腐敗的資本管制。他強調：「正是因為香港與中國不同，香港對中國與全球金融體系的關系非常重要。」

彭定康批評，香港政府近期對黎智英等人的抓捕是對香港言論自由與法治的壓制，他認為中國試圖將香港變成跟中國一樣的警察國度。

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