解放軍宣佈台海及南北兩端軍演 陸委會：陸勿輕舉妄動

中國人民解放軍13日宣佈，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，對此，陸委會當日表示，解放軍這是破壞台海區域和平，危害台灣人民生命財產的挑釁行徑，正告中共當局切勿誤判情勢，輕舉妄動。

中國人民解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。陸委會副主委兼發言人邱垂正13日對此表示，解放軍近期對台針對性的軍演，軍機並跨越海峽中線，是破壞台海區域和平，危害台灣人民生命財產安全的挑釁行徑，我方絕不妥協，政府對共軍的相關動態均嚴密監控，並有效的確保台灣國家安全、捍衛台灣主權。陸委會更正告中共當局，切勿誤判情勢，輕舉妄動，任何恫嚇威脅的武力行動勢將遭到堅決反對。