暴雨襲！北京發6警關191景區 開啟「等雨模式」

中國十餘個省份暴雨不斷，其中京津冀和四川降水最強。為應對這場入汛以來的最強降雨，京津冀數百家景區臨時關閉。其中，北京開啟「等雨模式」，關閉191家景區，暴雨、雷電、地質災害、山洪、大風、洪水六預警齊發。此外，北京兩大機場逾300架次航班取消。

文匯報報導，中央氣象台日前發布暴雨橙色預警，預計多地有大暴雨，局地特大暴雨。此外，北京還關閉了191個涉山涉水景區、5490家民俗及民宿戶，2602個工程停工，192條公交線路停運，11萬餘人防汛備勤。城市河湖各河段降低水位，全市85座大中小型水庫均在汛限水位以下運行。河北省更是啟動了今年首個重大氣象災害（暴雨）Ⅳ級應急響應。

在北京市氣象部門11日預報強降雨後，整個北京都開啟「等雨模式」，社交平台很快掀起熱議，話題登上熱搜。很多人焦急的在家坐立不安，等了一上午，終於，強降雨「到貨了」！暴雨侵襲北京部分地區，大水從天灌下。中央氣象台也跟著網友皮了起來，調侃稱：「雨：進京證已到手。」

此外，北京大興國際機場12日全天計畫取消航班149架次；另外，截至12日15時，首都機場執行航班393架次，取消183架次。

氣象專家提醒，本周西北地區東部、四川盆地、華北、東北等地會有明顯降雨，公眾需警惕強降雨天氣可能引發的山洪、地質災害和中小河流洪水、城鄉積澇等。

四川在線報導，除了北方地區，四川盆地也遭受強降雨襲擊。自10日起，四川盆地西部遭遇今年以來最強降雨過程侵襲，多地連續兩天出現大暴雨甚至特大暴雨。強降雨已導致四川超10萬人受災，11人死亡或失蹤。綿陽、德陽直接經濟損失逾億，眉山、廣元直接經濟損失0.2億元。

據悉，四川盆地中西部未來一周都將持續出現降雨。水利廳派出4個廳級領導帶隊的工作組已於11日分赴雅安、綿陽、廣元、阿壩等地，實地指導地方開展搶險救災工作。