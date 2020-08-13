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阿查爾一離開 解放軍宣布在台灣海峽展開軍演
美國衛生部長阿查爾一行甫於12日下午搭乘專機離台，中共解放軍13日即宣布，解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。
根據解放軍東部戰區微信公眾號13日發布的消息，東部戰區新聞發言人空軍大校張春暉稱，近日，中國人民解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。
該訊息稱，「近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向『台獨』勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」
解放軍東部戰區強調，「戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造『台獨』、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。」
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