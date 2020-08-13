阿查爾一離開 解放軍宣布在台灣海峽展開軍演

美國中國總商會(CGCC)12日發布年度中國企業在美商業調查報告並舉辦線上論壇，報告指出雖然2018年起因美中貿易戰，導致兩國間的外國直接投資(Foreign Direct Investment，FDI)數額呈下降趨勢，但美國仍是中國企業最主要的海外投資國家，商會成員也都致力於在美國市場發展；美中關係和商業領域專家認為，中國企業在美投資力度仍然強勁，期盼商業交流和發展能幫助緩解兩國緊張關係。

2020-08-13 15:09