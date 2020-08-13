紐時：中共高層家屬在港擁5100萬美元豪宅 這高官女兒拔頭籌

壹傳媒創辦人黎智英被抓風波，讓外界更關注香港情勢。敏感時刻，紐約時報以「奢華豪宅、中共權貴的財富與香港的命運」為題，披露中共高層親戚在港擁有超過5100萬美元的豪宅資產。習近平、汪洋親屬都遭點名，而栗戰書女兒栗潛心所擁資產更獨占鰲頭。

根據香港物業記錄顯示，早在1991年，習近平姊姊齊橋橋就開始在香港購買房地產。齊橋橋的女兒張燕南擁有淺水灣的一座別墅，於2009年以1930萬美元購得。此外，張燕南還擁有至少五間公寓。此外，前德意志銀行高管、汪洋的女兒汪溪沙於2010年在香港購買了一處200萬美元的住宅。

報導指出，中媒鮮少提及栗戰書的家庭，網站上對其女的搜索結果寥寥。探訪栗戰書位於河北省南溝莊的故鄉，也沒得到多少其子女的信息。但現年38歲的栗潛心，與現年35歲的男伴、新加坡商人蔡華波（Chua Hwa Por），「在這座城市，有著深厚的財力基礎」。

紐約時報調查指出，栗潛心目前是中國建設銀行子公司、性質為投資銀行的「建銀國際」董事長。2013年，栗潛心透過在香港註冊、在英屬維爾京群島成立的「世喜控股公司」，用1500萬美元買下了一棟位在赤柱灘海濱的4層樓聯排別墅。

至於蔡華波，2017年開始進行多項重大收購，其中包括接手知名度不高的港股上市公司「太和控股」，並擔任董事長。並以太和的名義收購了一些熱門資產，包括香港半島酒店的大量股份，以及一座摩天大樓的第79樓。

但2017年中，在香港壹周刊披露蔡華波收購太和控股後，蔡華波即在同年7月辭去太和董事長職務。

據報導，隨著中國在管理香港方面採取更為強硬的立場，栗戰書負責新的港區國家安全法的迅速通過，為中共在香港壓制異見「提供了一個強大的新武器」，該法阻止抗議活動，保護中共領導人的親屬。否則，抗議活動對香港經濟造成嚴重破壞，會讓這群人的處境岌岌可危，甚至受到制裁。

「中國紅色貴族的成員包括那些已經在香港做出巨額投資的太子黨，如果香港突然失去其金融地位，他們就不能把錢放在這裡了。」香港中文大學中國研究兼職教授林和立說。