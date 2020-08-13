路透：美將切斷TikTok廣告財源

路透引述一份白宮文件指出，美國總統川普封殺TikTok的行政命令，下一步可能禁止美國的應用商店提供這款短視頻應用，並規定在其平台投放廣告是非法。

川普上周簽署的行政命令要求，如果TikTok的母公司字節跳動沒有在45日內達成剝離協議，將禁止與TikTok有關的任何交易。該政令沒有具體說明封禁的範圍，只是稱美國商務部將在45天期限結束時確定哪些交易在被禁之列。

這份上周散發給支持者的白宮文件，提供了解川普政府思路的線索。該文件顯示美國政府正考慮阻撓TikTok運營和資金的主要業務，因擔心其處理的個人信息安全。

文件指出，被禁止的交易可能包括，應用商店提供TikTok應用的協議、在TikTok購買廣告空間、接受下載TikTok應用的服務條款。

一位消息人士確認了這份白宮文件的真實性。TikTok對此尚無回應。

有科技行業專家表示，禁止TikTok在蘋果和谷歌的應用程序商店上架，可能會嚴重破壞其增長。

TikTok在美國有一億活躍用戶，尤其受到青少年歡迎。TikTok表示，美國用戶的數據安全存儲在美國和新加坡，沒有與中國政府共享用戶數據。