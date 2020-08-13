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美中雖緊張 中企在美投資仍強勁

世界日報 / 記者金春香／紐約報導
美國中國總商會發布年度中國企業在美商業調查報告並舉辦線上論壇。圖／視訊截圖
美國中國總商會發布年度中國企業在美商業調查報告並舉辦線上論壇。圖／視訊截圖

美國中國總商會(CGCC)12日發布年度中國企業在美商業調查報告並舉辦線上論壇，報告指出雖然2018年起因美中貿易戰，導致兩國間的外國直接投資(Foreign Direct Investment，FDI)數額呈下降趨勢，但美國仍是中國企業最主要的海外投資國家，商會成員也都致力於在美國市場發展；美中關係和商業領域專家認為，中國企業在美投資力度仍然強勁，期盼商業交流和發展能幫助緩解兩國緊張關係。

報告顯示，2018年中國是美國的最大商品貿易夥伴，中國是美國的第三大出口市場，同時也是美國最大進口商品來源地；然而隨著同年貿易戰導致兩國間關稅增加，2019年起兩國間商貿往來開始減少，2019年前三個季度美國從中國進口商品數額減少13%。

雖然美中關係在相關經濟限制政策下持續緊張，報告發現，美國中國總商會的會員仍堅持為兩國商業合作注入動力，有51%的受訪會員表示，美國市場位居他們考慮投資地點的前三名，27%的受訪會員期待在美投資和商業環境能夠改善，並有超過95%的受訪者表示會繼續在美經營企業，70%會堅持他們的投資計畫。

美中貿易全國委員會主席艾倫(Craig Allen)表示，他對兩國經貿關係持樂觀態度，中國企業在美投資和經營的熱情和決心，並未因兩國關係緊張而出現大幅度減弱，他相信今後美中商貿仍會以交流合作為主，不會出現倒退。

中國美國商會理事會主席蔡瑞德(William Zarit)，兩國貿易往來很多方面存在差異，這個事實不可忽視，但美國應該注意進行貿易訴求的方法，處理與中國的關係不應損害美國商界的利益。

萬向集團美國公司總經理倪平表示，兩國商業發展不應被其他因素影響，商業不應承擔政治及其他影響因素帶來的負擔，希望商業可以作為緩解美中關係的穩定劑。

美中關係

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