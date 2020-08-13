美中雖緊張 中企在美投資仍強勁

美國中國總商會(CGCC)12日發布年度中國企業在美商業調查報告並舉辦線上論壇，報告指出雖然2018年起因美中貿易戰，導致兩國間的外國直接投資(Foreign Direct Investment，FDI)數額呈下降趨勢，但美國仍是中國企業最主要的海外投資國家，商會成員也都致力於在美國市場發展；美中關係和商業領域專家認為，中國企業在美投資力度仍然強勁，期盼商業交流和發展能幫助緩解兩國緊張關係。

報告顯示，2018年中國是美國的最大商品貿易夥伴，中國是美國的第三大出口市場，同時也是美國最大進口商品來源地；然而隨著同年貿易戰導致兩國間關稅增加，2019年起兩國間商貿往來開始減少，2019年前三個季度美國從中國進口商品數額減少13%。

雖然美中關係在相關經濟限制政策下持續緊張，報告發現，美國中國總商會的會員仍堅持為兩國商業合作注入動力，有51%的受訪會員表示，美國市場位居他們考慮投資地點的前三名，27%的受訪會員期待在美投資和商業環境能夠改善，並有超過95%的受訪者表示會繼續在美經營企業，70%會堅持他們的投資計畫。

美中貿易全國委員會主席艾倫(Craig Allen)表示，他對兩國經貿關係持樂觀態度，中國企業在美投資和經營的熱情和決心，並未因兩國關係緊張而出現大幅度減弱，他相信今後美中商貿仍會以交流合作為主，不會出現倒退。

中國美國商會理事會主席蔡瑞德(William Zarit)，兩國貿易往來很多方面存在差異，這個事實不可忽視，但美國應該注意進行貿易訴求的方法，處理與中國的關係不應損害美國商界的利益。

萬向集團美國公司總經理倪平表示，兩國商業發展不應被其他因素影響，商業不應承擔政治及其他影響因素帶來的負擔，希望商業可以作為緩解美中關係的穩定劑。