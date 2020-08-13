「強盜的邏輯」中副外長狠批美搶劫TikTok 如老虎獵小兔

中國外交部副部長樂玉成11日接受採訪時表示，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，威脅在45天內強制出售或禁用它，TikTok即使被收購還要把大筆錢交給美國政府，這分明是「強盜的邏輯」。

樂玉成在接受中國媒體觀察者網訪問時稱，這哪裡是什麼「交易的藝術」？分明是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫！

他指出，TikTok跟國家安全毫不相干，然而「匹夫無罪，懷璧其罪」。TikTok「賣血」、斷臂，美國仍要置它於死地，即使換血都不行，唯一真實原因就是它有中國血統。

樂玉成還表示，針對一家中國民營企業，從總統到各個強力政府部門全都「撲了上來」，就像幾隻老虎張牙舞爪圍獵一隻小兔子。美國同樣是以莫須有的借口，在全球剿殺華為，連孟晚舟這樣一個弱女子都不放過。

他並稱，美國一向標榜的自由市場、競爭中立、法治精神都到哪去了？

此外，對於中美關係發展，樂玉成指出，未來幾個月十分關鍵，中方要保持定力，不被各種極端勢力左右，確保中美關係「不失控、不脫軌」。樂玉成稱，中美間的對話溝通不能中斷，並說「我本人已做好隨時與美方同行對話的準備」。

樂玉成並重申中國外交部長王毅此前所提的三份清單著手，即對話溝通、聚焦合作，以及管控分歧，讓中美找到出路。

樂玉成表示，中美關係不該只看眼前，也不能被極少數反華勢力帶偏節奏、帶錯方向，要跳出當前的選舉政治，走出情緒化思維，回歸理性務實。他強調，對話不能中斷，兩國的外交部門不能陷入「無線電靜默」，再困難、複雜的問題也要拿到談判桌上來談。