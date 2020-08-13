美中貿易談判 中擬納入TikTok、微信

美國和中國官員預計未來幾天將檢討第一階段貿易協議的進度。彭博社引述消息稱，北京方面將把美方近來對TikTok、微信實施的措施，納入這次議程。

彭博報導，美中官員最快本周召開一場視訊會議，不過確切日期尚未敲定。除了農產品的採購和匯率議題之外，中國官員據悉也打算將TikTok、微信這兩款應用軟體（App）遭美國總統川普禁用一事，納入談判議題。不過，這些消息人士並未詳述，中方希望在這些議題上達到什麼目標。

這份美中初步貿易協議，自簽署以來已過七個月，但當中要求中國採購的美國商品，目前進度卻大幅落後。除了新冠疫情之外，資安和香港議題等問題，也讓美中關係在此期間惡化，使這項貿易協議成為華府與北京之間少數仍在合作的領域。

為達成今年1月簽署的貿易協議內容，中國須在今年下半年購買約1300億美元的美國商品和服務，並在2021年底前再購買2000億美元。

另據香港文匯報報導，美中貿易全國委員會11日發布2020年度會員調查報告顯示，儘管新冠疫情之下兩國關係趨於緊張，但絕大多數美國企業對中國未來發展，仍有非常樂觀期待。調查顯示，近七成受訪美企對中國市場未來五年的商業前景感到樂觀。基於對中國市場的「長期信心」，87%受訪美企表示不打算將生產線搬離中國。

美中貿委會擁有超過200家在中國經商的美國會員企業。在此次調查中，製造業和服務業的比重合計佔受訪企業的近九成。