中美關係惡化 最讓北京氣急敗壞的是這個華裔學者

川普上任後中美關係就急遽惡化，北京近期將原因歸咎於美國國務卿龐培歐的華裔首席中國政策顧問余茂春。環球網12日晚間便發文痛批余茂春是「賣國賊」，「助紂為虐、充當美國政客的『狗頭軍師』和反華『急先鋒』」，聲稱要將其「釘在歷史的恥辱柱上」。

余茂春受到外界關注，是《華盛頓時報》日前一篇報導披露，來自中國大陸的美國海軍學院教授余茂春是龐培歐的首席中國政策規劃顧問，其對華戰略觀點受到川普政府的重視。

現年58歲的余茂春出生於安徽，成長於重慶，1979年17歲時，就以「高考狀元」之姿進入天津南開大學歷史系。1985年，余茂春赴美留學，1994年獲得加州大學柏克萊分校博士學位，隨後就在美國海軍學院任教，教授中國和軍事史。

據稱，余茂春不少學生之後都進入美國五角大廈和國務院工作，余茂春後來也出任美國國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問。華盛頓時報稱，余茂春的辦公室距離龐培歐「只有幾步之遙」。

龐培歐7月底在尼克森圖書館發表關於對華政策令人矚目的演說，據稱就是出自余茂春之手。有報導指出，幼時親眼見證文化大革命的暴力與荒誕，以及1989年發生的天安門事件，是造就余茂春日後痛恨中共政權的關鍵因素。

余茂春指出，美國過去對華政策混淆了「中國」與「中共」。他強調，「中共不代表中國」、「中國是中共的殖民地」、「中共是危害中國的禍根」。

余茂春還曾表示，中共政權的核心其實相當脆弱及軟弱，害怕自己的人民，又偏執地臆想來自西方特別是美國的對抗。

余茂春的相關論點，近期已在大陸網路引發激烈批判。

環球網12日的報導指余茂春「生在新中國，長在紅旗下」，卻「沈溺於美國紙醉金迷的生活，公派學習後竟然背棄祖國，加入美國籍，自此走上『親美反中』道路」。

報導稱，余茂春在本屆美國政府上台後「主動貼靠」，搖身一變為龐培歐首席中國顧問，「成為徹頭徹尾的賣國賊」。環球網指控余茂春對華思想充滿了「謊言與偏見」，並指龐培歐日前在尼克森圖書館的「反華演講」就是他在背後「作妖」。

文章還說，「余茂春既不了解中國共產黨，也不了解中國人民，更不了解中美關係，還自詡專家，讓人笑掉大牙。」

對於余茂春獲得龐培歐、美國助理國務卿史達偉等美國高層信賴，環球網表示，這是因為余茂春的對華觀點正好迎合美國政客當前「病急亂投醫」的心態，其政策主張正中「反華派」下懷，「雙方臭味相投，一拍即合」。

環球網的文章最後指出，「余茂春這樣的政治投機分子在美國得勢，著實讓人為今天的美國悲哀」；「余茂春必將接受歷史的審判，必將被釘在歷史的恥辱柱上！」