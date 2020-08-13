陸警告民進黨：勿「亂港謀獨」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，「奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀『獨』的絕路上愈走愈遠」。 （中新網）
大陸國台辦發言人馬曉光昨天表示，「奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀『獨』的絕路上愈走愈遠」。 （中新網）

蔡英文總統昨發表「撐港」談話，大陸國台辦發言人馬曉光對此表示，「奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀『獨』的絕路上愈走愈遠」。

馬曉光透過新聞稿表示，香港國安法的制訂與施行，以及香港政府對違法分子採取措施，目的是打擊違法犯罪，保障香港法治秩序和繁榮穩定，維護國家主權、安全、發展利益，維護廣大香港群眾的自由、人權，維護「一國兩制」行穩致遠。「這是正義之舉，合法合理」。

他批評，「民進黨當局打著各種旗號，假借各種名義插手香港事務，支持、勾結港獨勢力和亂港分子，煽動甚至參與破壞香港繁榮穩定和分裂國家的活動。民進黨當局的有關言論再次暴露其邪惡用心，所謂民主自由是假，亂港謀『獨』是真。奉勸民進黨當局立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀『獨』的絕路上越走越遠」。

香港 民進黨 馬曉光

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