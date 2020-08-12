陸生何時能返台？ 陸委會：與教育部等單位審慎研議
教育部長潘文忠今日表示，教育部與陸委會交流各大學準備情形，並向陸委會說明暑假是陸生返台就讀最好的時間，至於返台時間是在下周或是年底，潘文忠並未給答案。陸委會今日表示，會與教育部等相關單位後續視疫情發展，審慎研議其他陸生入境返校開放時機。
陸委會以書面形式回應，政府在7月22日宣布開放包括陸生在內的應屆畢業境外生返台入境就學，由於近期新冠肺炎疫情突然急遽升高，基於整體防疫資源有限的考量，必須參考各類人士入境的實際人數與需求迫切性，本於分流分眾、井然有序原則，逐步開放入境，將現有防疫資源作妥善有效之運用。
陸委會表示，有關開放境外生返台入境的相關規劃，是由主管機關教育部在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，經過跨部會協調討論，並報請中央流行疫情指揮中心同意後，推動實施。該會與教育部等相關單位後續仍將視疫情發展，審慎研議其他陸生入境返校的開放時機。
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