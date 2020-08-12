快訊

羅霈穎60歲冥誕！「靈堂響起電音」好友露背水鑽晚禮服入場

國防部偵獲中校意圖向中共兜售情資案 扣押涉案者

陸生何時能返台？ 陸委會：與教育部等單位審慎研議

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸生至今未能返台。圖／取自本報系資料庫
陸生至今未能返台。圖／取自本報系資料庫

教育部長潘文忠今日表示，教育部與陸委會交流各大學準備情形，並向陸委會說明暑假是陸生返台就讀最好的時間，至於返台時間是在下周或是年底，潘文忠並未給答案。陸委會今日表示，會與教育部等相關單位後續視疫情發展，審慎研議其他陸生入境返校開放時機。

陸委會以書面形式回應，政府在7月22日宣布開放包括陸生在內的應屆畢業境外生返台入境就學，由於近期新冠肺炎疫情突然急遽升高，基於整體防疫資源有限的考量，必須參考各類人士入境的實際人數與需求迫切性，本於分流分眾、井然有序原則，逐步開放入境，將現有防疫資源作妥善有效之運用。

陸委會表示，有關開放境外生返台入境的相關規劃，是由主管機關教育部在兼顧「防疫優先」與「境外生受教權益」的前提下，經過跨部會協調討論，並報請中央流行疫情指揮中心同意後，推動實施。該會與教育部等相關單位後續仍將視疫情發展，審慎研議其他陸生入境返校的開放時機。

教育部 陸委會 疫情

延伸閱讀

首任青年署長羅清水退休 任公職40年獲頒二級獎章

陸生返台喊卡 境外生質疑政治凌駕學生權利

陸生返台卡關不只因疫情？ 潘文忠：陸委會說明較明確

境外生防疫旅館負擔重 潘文忠：盡量安排宿舍檢疫

相關新聞

中美將開貿易協議審查會議 微信、TikTok可能被討論

有消息人士指出，中美兩國的貿易談判官員未來幾天將討論第一階段貿易協議的執行狀況，而中方可能提起TikTok和微信等問題。

川普稱疫情爆發與習近平現裂痕 陸外交部：有在溝通

美國總統川普日前表示，在疫情爆發大流行後，他和大陸領導人的關係出現裂痕，他們已經很長時間沒有通話，大陸外交部12日對此表...

外國記者會要求港府澄清港版國安法下簽證等規定

港版國安法下，風傳港府要改外國記者簽證辦法，香港外國記者會致信港入境處長，要求澄清。

華為揪團成立私募股權投資基金 探索跨境投資

大陸工商資訊平台「天眼查」披露，深圳市紅土善利私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）今（12）日成立，外界矚目的是，華為是...

台美簽「醫療衛生合作備忘錄」 陸嗆：不過是鬧劇一場

據央視新聞報導，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）於訪台期間會見總統蔡英文，台美雙訪已簽訂「醫療衛生合作瞭解備忘錄...

外資：香港富人已做好撤離路線 正觀望發展

港版國安法實施後，引發市場撤資憂慮，彭博12日報導，香港富人已制定好撤離路線，開設離岸銀行帳戶，並取得海外護照。但到目前...

換官徽是與台灣建交前奏？ 美國大使館回應了

美國駐北京大使館在社交媒體上的官徽近日更換，官徽上原本「中國．北京」的字樣變成「北京」、去掉「中國」兩字，引發大陸網民熱...

美國駐北京大使館換徽標 「中國」不見了！

和官方微博同步，美國駐北京大使館推特昨晚也更換新的徽章，去除「中國」兩字，只留「北京」。許多大陸網友在微博上留言，看明白...

兩岸青年交流不中斷 福建第八屆海青節15日登場

第八届海峽青年節，日前在福建福州等地展開，活動分為「兩岸青年幸福說」、「兩岸青年家園行」、「兩岸青年夢想匯」三大板塊，持...

陸最大貪官 被控收賄75億元

中共建政以來貪汙數額最大的中國華融公司原董事長賴小民收賄、貪汙、重婚案，昨在天津市第二中級人民法院一審開庭審理。賴小民被...

人大決議 港立法會全體議員延任

大陸十三屆全國人大常委會第廿一次會議昨在北京閉幕，這次會議的重頭戲又是香港，即表決通過有關香港立法會議員留任過渡的安排。...

美國駐中國大使館悄然改變微博頭像 去掉中國兩字

8月11日，美國駐中國大使館的官方認證微博悄然改變頭像的消息在網路上刷屏，新的徽標上，從中國．北京的底標變成了北京，「中...

熱門新聞

扣留39小時後 黎智英獲准保釋步出旺角警署

前香港眾志成員周庭：被捕四次 這是最可怕的一次

吳佩慈富商男友紀曉波 旗下公司股價暴跌恐下市

換官徽是與台灣建交前奏？ 美國大使館回應了

習近平下令制止餐飲浪費 中國再啟「光盤行動」

125公斤男卡井口無助求援 墜井原因曝「哭笑不得」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。