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華為揪團成立私募股權投資基金 探索跨境投資

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
華為揪團成立私募股權投資基金。路透
華為揪團成立私募股權投資基金。路透

大陸工商資訊平台「天眼查」披露，深圳市紅土善利私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）今（12）日成立，外界矚目的是，華為是深圳市引導基金之外的第二大股東，且華為旗下的哈勃科技投資也列第四大股東。

大陸人行、外匯局正推進私募股權投資基金跨境投資，預料華為抱團成立私募股權投資基金，目的是為跨境投資，以突破美國實體清單的高科技管制。

天眼查披露，紅土善利私募股權投資基金註冊資本為人民幣6億，經營範圍為股權投資、創業投資。

紅土善利基金第一大股東為深圳市引導基金，持股49%，第二大股東為華為，持股31.67%。另外，華為旗下的哈勃科技投資有限公司為第四大股東，持股1.67%。

華為認繳出資額1.9億元，聯合旗下哈勃認繳出資額人民幣1,000萬元，持股比例總共為33.0412%。

華為在2019年成立哈勃科技投資，主要的投資方向是半導體產業鏈上下游企業，目的是加速半導體產業的國產化進程。

哈勃科技投資成立一年多來已投資了多達15家企業，其中包括先進材料科技、人工智能機器人、車通電子、光電科技等。

哈勃科技投資今年還新成立的哈勃創新投資，近日也投資了一家半導體企業-思特威電子科技有限公司。

紅土善利私募股權投資基金股東中還包括了國有大行建設銀行旗下的北京建信本源新興股權投資管理中心（有限合夥）等。

半導體 深圳 天眼

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