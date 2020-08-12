評阿查爾訪台 趙立堅：玩火者必自焚

就美國衛生部長阿查爾訪台，大陸外交部發言人趙立堅12日在例行記者會上表示，「在涉及中方核心利益的問題上，美國一些人切勿心存幻想和僥倖，玩火者必自焚。我也要提醒台灣當局不要執迷不悟、甘當玩偶、仰人鼻息、挾洋自重，以疫謀獨的把戲是死路一條」。

有記者問到，阿查爾11日在台灣大學發表演講，稱中國共產黨本有機會向世界示警並共同抗疫，但選擇不這樣做。中國未履行國際衛生條例所規定的義務，違背了全球衛生所需的合作精神。如果這種病毒出現在台灣、美國等地，可能很容易就被遏制了。

趙立堅回應稱，「中國再次正告美方，中方堅決反對美台以任何藉口搞官方往來。關於抗疫問題，已經多次以時間線的管道介紹中方抗疫的舉措和成效，事實非常清楚」。

他稱，「新冠肺炎疫情發生以來，中方本著公開透明負責任的態度，認真履行國際衛生條例規定的職責和義務，採取了最全面最嚴格最徹底的防控舉措，全力遏制疫情防擴散蔓延，積極開展國際抗疫合作。中國為全球抗疫付出的巨大犧牲和作出的重大貢獻有目共睹」。

反觀美國，當前美國新冠病毒確診病例已突破500萬例，死亡病例逾16萬。面對如此嚴峻的疫情形勢，美國衛生領域的主要官員不坐鎮抗疫前線，棄數百萬在病痛中掙扎的群眾於不顧，遠赴台灣政治作秀。

他批評稱，美方官員這波操作再次證明，在他眼裡，美國人民的生命和政治私利相比一文不值。趙立堅稱，「美國疫情發展已經失控，這恐怕同阿查爾部長有著直接的關係」，「如果世界各國要比抗疫誰最差，恐怕非阿查爾部長莫屬，他之所以責備中國，是因為他想讓中國當美國抗疫不力的替罪羊」。