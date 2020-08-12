外資：香港富人已做好撤離路線 正觀望發展
港版國安法實施後，引發市場撤資憂慮，彭博12日報導，香港富人已制定好撤離路線，開設離岸銀行帳戶，並取得海外護照。但到目前為止，香港高淨值投資者大多沒有撤退，降低市場大量資本外流的擔憂。
報導引述亞洲大型財富管理公司中四家企業的管理人士透露，自6月30日港版國安法正式生效後，撤資的情況一直很少，部分原因是富人投資者仍在評估大陸政府對香港更嚴格的管控，將如何影響資產價格和長期的商業環境。
雖然有人批評港版國安法將破壞香港金融中心地位，但一些富人投資者卻對另一種說法持開放態度，即香港政府和本地富豪所說，港版國安法有助於維持香港穩定。更令他們對這種觀點感到有信心的是來自北京方面的默認支持，包括中國基金以創紀錄的規模購入香港股票，以及一系列大陸科技巨頭在香港上市。
上述財富管理公司表示，許多將錢留在香港的富人投資者都提到大陸政府將會採取實際行動支撐香港市場。
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