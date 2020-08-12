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大陸駐港國安公署表態 堅決支持港警拘捕黎智英

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸駐港國安公署12日表態稱，堅決支持港警拘捕黎智英等人。法新社　　
大陸駐港國安公署12日表態稱，堅決支持港警拘捕黎智英等人。法新社　　

香港警方10日突然逮捕壹傳媒創辦人黎智英等10人，引發國際輿論譁然。香港中通社報導，大陸駐港國家安全公署12日對此表態稱，堅決支持香港警方對黎智英等人實施的拘捕行動。　　

大陸駐港國家安去公署發言人指出，任何人觸犯香港國安法和香港法律都必須受到法律的制裁，駐港國家安全公署堅決支持香港警方依法履職，堅決依法打擊任何危害國家安全行為。

壹傳媒創辦人黎智英等10人遭指控涉嫌違反香港國安法及串謀欺詐等罪，於本月10日先後遭警方拘捕。被捕的10人包括：黎智英和他兩個兒子、4名壹傳媒集團高層、前香港眾志成員周庭、民運團體「香港故事」成員李宇軒，以及前「學民思潮」成員李宗澤。　

不過，這10人在11日晚間和12日凌晨已陸續獲准保釋。黎智英在被扣押近40個小時後，於12日凌晨0時19分，在律師陪同下步出旺角警署。消息指，黎智英是以港幣30萬元現金及20萬元人事擔保獲准保釋。　　

黎智英的兩個兒子也先後獲准保釋，長子黎見恩11日晚10時許離開長沙灣警署，次子黎耀恩則於當晚7時許離開將軍澳警署。壹傳媒行政總裁張劍虹等人亦於11日獲准保釋。　　

周庭則以港幣2萬元現金擔保和18萬元人事擔保獲准保釋，但其香港特區護照遭扣押，且需於9月1日到警署報到。　　

中通社稱，有關黎智英等人被捕案件，港警目前除通緝目前人在海外的黎智英助理Mark Simon外，另有兩人也被指控涉嫌違反香港國安法而遭到通緝。

香港 黎智英 國安法

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